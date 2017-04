DÉVELOPPEMENT LOCAL À BÉJAÏA La cadence et la qualité

Par Arezki SLIMANI -

Le travail bâclé doit être banni à Béjaïa

Le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa est en passe d'achever le diagnostic voulu sur la situation des communes.

Après une visite d'inspection et de travail inopinée au niveau des chantiers de la ville de Béjaïa afin de vérifier l'état d'exécution des décisions prises lors de sa dernière sortie effectuée la semaine dernière, Mohamed Hattab a insisté auprès de l'entreprise chargée des travaux au niveau de la ville pour réceptionner les projets avant la saison estivale afin d'éviter des désagréments aux citoyens et aux touristes, comme ce fut l'année dernière.

Ce projet, qui permettra de décongestionner la zone industrielle de l'arrière-port, verra aussi l'aménagement d'une meilleure entrée au port. Sur instruction du wali et en application de ses nouvelles orientations pour l'aménagement de la promenade de la Brise de mer, le responsable de l'EPB (gestionnaire du site) a présenté une étude pour redonner une vie à ce site et lui rendre sa vocation familiale comme c'était prévu d'ailleurs initialement avant le lancement de tout le projet.

L'objectif est d'offrir aux familles un endroit féerique et serein d'autant plus que ce site touristique est situé au bord de la mer, un atout que le wali veut exploiter et en faire profiter les touristes et habitants de la ville.

L'entreprise chargée de réaliser le projet de revêtement de la route menant à Taghzout a entamé les travaux et avance de manière satisfaisante. Sur place le wali exigé de l'entreprise d'achever les travaux avant le mois de juin.

Le «travail bâclé doit être banni à Béjaïa» a-t-il déclaré instruisant les élus de l'APC de Béjaïa d'effectuer souvent des visites sur le terrain, au niveau des chantiers lancés et de veiller à la qualité des travaux et aux finitions.

Le directeur des ressources en eau a été invité à lancer au plus vite l'opération de curage des oueds qui traversent la ville de Béjaïa. Dans la commune d'Akfadou un projet de réalisation d'un foyer de jeunes au niveau du village d'Imaghdacen voit le jour.

Le wali a posé la première pierre mercredi dernier pour sa réalisation et a instruit le responsable de l'entreprise retenue pour livrer ce projet tant attendu par les jeunes de cette région vers le début du mois d'octobre de l'année en cours. Ayant remarqué un manque flagrant en matière d'infrastructures de jeunes dans la wilaya de Béjaïa considérée pourtant comme une pépinière d'athlètes de haut niveau dans différentes disciplines, le wali a instruit le directeur de la jeunesse et des sports afin de préparer un recensement des communes dépourvues d'infrastructures et ce pour transmission au ministère afin de demander des projets pour la wilaya.

Par ailleurs, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un réservoir d'eau de 500 m3 à Agoulmim Ikher à Tibane. Il s'agit d'un réservoir de sécurité pour la région de 5 320 habitants pour son autonomie ainsi qu'une alimentation en H24 en matière d'eau potable. Le problème qui bloquait jusque-là le projet d'alimentation des quatre communes de Chemini en eau potable à partir du barrage de Tichi Haf bien que achevé, vient d'être solutionné.

L'entreprise de la SDE qui a retardé cette mise en service pour des raisons liées au paiement, a été instruite afin d'alimenter des stations de reprise en électricité.

A Souk Oufella, 24 logements inscrits dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire est officiellement lancé pour un délai de réalisation de 16 mois. Lors de l'inauguration du nouveau siège de l'APC de Souk Oufella le chef de l'exécutif a appelé les fonctionnaires de l'APC à oeuvrer pour l'amélioration des prestations et être à l'écoute du citoyen en lui réservant un bon accueil.