PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS Quatre projets examinés

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le projet de ligne de transport urbain servira la ligne allant de la station de Tafourah jusqu'à l'aéroport

Dans le cadre du développement du secteur des transports, quatre grands projets ont été examinés, jeudi soir, pour un financement par la Banque mondiale (BM).

Le ministère des Travaux publics et des Transports, en collaboration avec la Banque mondiale (BM), a organisé les 12 et 13 avril derniers des ateliers sur «le partenariat public-privé (PPP)». A l'issue de la rencontre qui a eu lieu jeudi soir, quatre projets pilotes dans les transports, susceptibles d'être retenus pour un financement par la Banque mondiale après décision du gouvernement, ont été soumis à examen.

Il s'agit du projet de péage sur l'autoroute Est-Ouest et de la ligne pilote de bus à haut niveau de service (Bhns) qui doit relier Tafourah à l'aéroport international Houari-Boumediene (20 km) avec un partage du financement entre le secteur public et le secteur privé, a indiqué le directeur général des infrastructures au ministère des Travaux publics et des Transports-Boualem Chetibi. Le projet de ligne de transport urbain exploitant des bhns, qui jusque-là n'était pas très connue, desservira la ligne allant de la station de Tafourah jusqu'à l'aéroport en passant par les Sablettes et la Grande mosquée d'Alger. Les bhns exploités sur cette ligne auront un itinéraire parallèle à celui de la voie rapide sur le front de mer, ce qui contribuera à la fluidité du trafic routier dans la capitale.

Chetibi a précisé que les quatre projets sont susceptibles d'être retenus pour un financement par la Banque mondiale dans le cadre du PPP, notant que la BM assure l'accompagnement technique ainsi que le financement des études d'expertise. Il a ajouté en outre que compte tenu de la conjoncture économique actuelle, on ne devrait pas compter sur les financements de l'Etat, il faut d'autres sources de financement et s'associer positivement à la démarche du gouvernement pour soutenir et promouvoir la croissance économique.

Les deux autres projets concernés sont le métro d'Oran dont le coût total est estimé à 168 milliards DA ainsi que le projet d'extension du métro d'Alger, ligne 'place des Martyrs -Chevalley'' sur une distance de 9,5 km avec huit stations, a-t-il ajouté. Pour ce qui est du coût global du projet d'extension du métro d'Alger, celui ci est évalué à 74 milliards DA avec un trafic prévisionnel de 40.000 passagers/ heure, a-t-on indiqué lors des travaux de cette rencontre qui a réuni des cadres des différents secteurs (transports et travaux publics, santé, énergie, industrie) avec des experts de la BM.

Ces projets feront l'objet d'une étude de faisabilité dans le cadre du PPP avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale après décision du gouvernement, a précisé Chetibi. «On a examiné avec les experts de la BM tous les aspects réglementaires et techniques et même financiers pour accélérer le processus d'un partenariat gagnant-gagnant, qui vise essentiellement à développer et à diversifier les infrastructures dans notre pays», a-t-il ajouté.

Le partenariat public-privé est la démarche consistant à mobiliser des ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques, provenant d'opérateurs privés ou publics, algériens principalement, qui bénéficieront des revenus générés par l'exploitation de ces infrastructures.

Si cet atelier a été organisé, c'est pour permettre une meilleure compréhension des partenariats public-privé.