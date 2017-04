LÉGISLATIVES : LE «HIDJAB» EN ALGÉRIE L'autre guerre des intégristes

Par Saïd BOUCETTA -

Vient la décennie 1980 et l'émergence dans le tissu social de l'islamisme radical

Depuis la fameuse prière de vendredi dans la mosquée de la Faculté centrale, en 1983, l'Algérie commençait à changer de visage.

Jusqu'à la «révolution» iranienne en 1979, les Algériens ne savaient pas encore qu'il fallait voiler la femme pour se conformer aux préceptes de l'islam. Les «surprenantes» images de femmes, toutes de noir vêtues ne laissant paraître qu'une partie de leurs visages n'avaient pas directement atteint la société, au motif que les Iraniennes étaient chiites. Dans les premières années de cette «révolution», on mettait en avant le rigorisme du chiisme, considéré d'ailleurs comme un déviation de l'islam originel. Mais les Algériens étaient loin de penser que le «sunnisme» devait l'être tout autant, sinon plus.

Avant l'apparition de ces idéologies politico-religieuses, la société algérienne avait déjà ses pesanteurs. Face à un pouvoir politique ouvertement progressiste et travaillant dans le sens de l'émancipation de la femme, les «machistes» n'avaient pas beaucoup d'armes entre leurs mains. Les jeunes filles algériennes allaient à l'école, puis à l'université au même titre que leurs consoeurs de par le monde. La domination de l'homme existait certainement, mais la femme avait tout de même les moyens de la contrer par les études. De fait, seule l'institution du mariage était brandie par les conservateurs pour obliger la femme à sa négation sociale. Dans les années 1960 et 1970, la femme portait le «haîk», pour se marier. Sinon, aucune loi politique ou religieuse n'obligeait les jeunes filles à se couvrir les cheveux et tout le corps durant leur scolarité ou dans leurs lieux de travail. Le «haîk» n'avait pour ainsi dire aucune autre signification que celle de la tradition. Une tradition, d'ailleurs, en voie de disparition dans l'espace public, déjà durant les années 1970, puisque le voile n'était porté que par des femmes de plus en plus âgées. La société, qui vivait à l'époque le boom de la révolution industrielle, ne se sentait pas en contradiction avec ses référents religieux, même si le statut de la femme dans la société était sujet à débat.Vient la décennie 1980 et l'émergence dans le tissu social de l'islamisme radical. Depuis la fameuse prière de vendredi dans la mosquée de la Faculté centrale, en 1982, l'Algérie commençait à changer de visage. Le prosélytisme islamiste s'exerçait dans la quasi-totalité des mosquées du pays. Les imams intégristes, qui avaient organisé une véritable campagne de dénigrement à l'encontre des imams «sans étiquettes», ont imposé leur vision d'un islam rigoriste, dont la principale victime était la femme. Cette même femme qui est devenue, à son corps défendant, l'un des trophées qu'exhibent les islamistes de l'ex-FIS. Car, avec l'ouverture démocratique, le prosélytisme a pris une coloration outrageusement politique et l'accoutrement des jeunes filles était transformé en preuve de l'islamisation de la société. De fait, dans les rues des villes et des villages du pays, le «hidjab» devenait la règle et symbolisait la victoire des intégristes contre le courant moderniste. L'amalgame entre le «hidjab» et l'idéologie islamiste, volontairement entretenu par les intégristes, a permis à toutes les forces conservatrices, à l'origine du Code de la famille, de revenir au-devant de la scène et oppresser la femme algérienne en usant de motif religieux emprunté chez les intégristes. Se couvrir le corps devient une «obligation religieuse» et cela s'applique dans l'espace public et dans les lieux du savoir et de travail. De fait, la femme est invité à troquer son désir d'émancipation contre un «hidjab» qui la maintient en permanence sous la domination des représentants machistes de la société.

Le port du voile «islamique» a évolué depuis et au fil des années, il a perdu toute sa substance politique. Les femmes ne mettent plus le «hidjab» pour obéir à telle ou telle autre recommandation d'imams intégristes, mais pour nombre d'entre elles, pour passer inaperçues. Elles sont moins embêtées dans la rue. Mais cette attitude signifie que, quelque part, la femme a baissé les bras et laissé à d'autres personnes, la gestion de sa vie publique. Face à cette régression manifeste de la position de la femme dans la société, les forces politiques dites modernistes semblent s'être rendues au courant islamo-conservateur qui, à travers la symbolique du «hidjab» a réussi un exploit «historique», celui d'obliger toute une société à adopter, par le truchement du mensonge, un mode vestimentaire importé. Cette image est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui, l'ensemble des partis républicains n'a d'autre choix que d'accepter le fait accompli. On voit cela sur les affiches électorales où une bonne majorité des candidates est constituée de femmes voilées. On pourrait dire que le «hidjab» n'est plus émetteur de discours rétrogrades, puisque des femmes le portant affichent leur laïcité. Mais est-ce réellement une victoire, sachant que ces mêmes femmes se sentent l'obligation de s'astreindre à un mode vestimentaire dit islamique, alors qu'elles savent pertinemment que c'est faux?