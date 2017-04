PROGRAMMES DE LOGEMENTS À BOUIRA La part du lion à l'habitat rural

la wilaya de Bouira a bénéficié, durant la période allant de 2005 à ce jour, d'un programme de 48 944 unités de logement rural.

L 'habitat rural à Bouira se taille la part du lion dans le programme global de logements attribués à cette wilaya du centre du pays avec un taux de 60%, a fait savoir hier, le directeur du logement, Nabil Yahiaoui, lors d'une rencontre ayant regroupé les autorités locales de la wilaya avec la société civile. 60% du programme de logements attribués à la wilaya de Bouira sont consacrés à l'habitat rural compte tenu du fort engouement des citoyens pour ce type de logements, a souligné Yahiaoui lors de cette rencontre organisée à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira. Selon les statistiques recueillies à cette occasion, la wilaya de Bouira a bénéficié, durant la période allant de 2005 à ce jour, d'un programme de 48 944 unités de logement rural destinées notamment à l'éradication de l'habitat précaire en milieu rural et pour freiner aussi l'exode rural qu'ont connu quelques villages de la wilaya. Sur ces 48 944 unités, un total de 43 461 unités a déjà été achevé, alors que 4623 autres unités sont en cours de réalisation et 860 autres ne sont pas encore lancées, a détaillé le directeur du logement lors de son intervention, précisant que l'objectif tracé pour cette année 2017 est d'engager les travaux des 860 unités non lancées ainsi que de réceptionner quelque 4 000 logements ruraux. Grâce au programme de l'habitat rural, financé à hauteur de plus de 50% par l'Etat, les habitants de plusieurs villages et localités montagneuses enclavées ont pu construire leurs propres maisons et rester dans leurs villages pour reprendre leurs activités et projets agricoles, a encore souligné le directeur du logement.

Durant la même période allant de 2005 à ce jour, la wilaya a bénéficié d'un programme global de 20 325 unités dont 11 766 ont été achevées et 6 665 autres sont en cours de réalisation alors que 990 autres logements sont à l'arrêt, selon les chiffres fournis par le même responsable. Ce dernier a fait savoir à cette occasion que 2 000 logements sociaux devraient être attribués d'ici à la fin de l'année en cours pour répondre à la forte demande enregistrée dans ce type de logements au niveau des différentes communes de la wilaya. Les travaux sont en cours et le wali, Mouloud Chérifi, suit de très près l'évolution des chantiers pour que ceux-ci soient livrés dans les délais prévus, a-t-il dit. Avec l'attribution de ce quota, la wilaya aura apaisé la tension sur ce type de logements, notamment au niveau du chef-lieu de la wilaya et des grandes villes à l'image de Sour El Ghozlane, M'Chedallah, Lakhdaria et Aïn Bessem, où plusieurs actions de protestation avaient eu lieu ces derniers mois. Pour ce qui est du logement sociopromotionnel (LSP), Bouira a bénéficié de 4 379 logements dont 3 300 unités sont achevées et 876 autres en cours de réalisation alors que 159 sont à l'arrêt et 44 autres unités ne sont pas lancées à ce jour, a détaillé Yahiaoui dans son rapport présenté lors de la même rencontre, faisant savoir que 390 unités seront réceptionnées d'ici à la fin de l'année en cours. S'agissant du logement promotionnel aidé (LPA), il connaîtra bientôt la réception de quelque 800 unités à travers toute la wilaya. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la construction de 1 036 autres unités, a ajouté le directeur du logement.D'après les informations recueillies lors de la présentation du rapport de la direction du logement, la wilaya de Bouira a bénéficié d'un programme de 8 800 logements dans le cadre de l'Agence de l'amélioration et de développement du logement (Aadl), dont 5 000 dans le cadre d'un quota supplémentaire attribué à la wilaya il y a trois mois.