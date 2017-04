L'information En Boucle

Par Abdelkrim TAZAROUT -

Quelque chose a changé dans le traitement de l'information depuis l'avènement des chaînes d'information continue. Elles fonctionnent 24h/24h et remplir cet espace n'est pas une mince affaire, mais carrément une gymnastique. Dernier exemple en date, l'attentat contre le bus des joueurs de Dortmund en Allemagne. Trois bombes explosent au passage du bus de l'équipe. Un joueur blessé au bras et l'impact des explosions. Les chaînes d'information saisissent cette opportunité médiatique. L'envoyé spécial est déjà en place. Même si l'Allemagne est à côté, il faut saluer la performance. Et que dit le journaliste qui se trouve sur les lieux du drame. Rien de plus, si ce n'est qu'il est filmé pour prouver qu'effectivement il est sur place et qu'il tente d'apporter des éléments supplémentaires. Mais en vain. Quand il parle d'impact des bombes sur le bus, la caméra montre le dispositif sécuritaire mis en place. Dans les studios des chaînes d'information continue, pas question de lâcher le morceau, alors le chef d'édition pose des questions qu'il sait d'avance qu'elles resteront sans réponse. Il meuble le temps comme il peut. L'envoyé spécial fait une tentative du côté des témoins oculaires. Les réponses sont identiques. Nous avons entendu des explosions, quatre exactement. Des experts sont invités sur les plateaux, à croire que eux aussi étaient informés avant les faits. Ils sont devant les caméras au studio. La piste du djihadisme n'est pas à écarter. Commentaire: ils s'attaquent à tout, même au football et aux joueurs. Il faut s'attendre à tout, surtout au pire. Et c'est parti pour la question sécuritaire. Le dispositif sera renforcé demain car la décision de reporter le match de 24heures vient d'être prise. Les chaînes ne lâchent pas le morceau et chaque demi-heure, elles battent le rappel de l'essentiel de l'information, c'est-à-dire toute l'information dont elles disposent. Ah, le règne de l'information continue! Les chaînes sont capables de filmer des entraînements d'une équipe de football sans donner la moindre information. Oui ça existe et c'est facile à vérifier. Des joueurs s'entraînent, s'amusent parfois entre eux sous le regard complice de l'entraîneur et la caméra filme, filme en continu. L'équipe se déplace en avion, les joueurs jouent aux enfants, le moment est capital pour les chaînes d'information continue, alors ils filment. Pas la moindre information. Cela me rappelle la Libye du guide El Gueddafi. Il est en visite officielle sur le terrain et une fois terminée, il est de retour de Benghazi à Tripoli, la capitale. Le guide de la révolution voyage par bus présidentiel et le voyage est retransmis en direct sur l'unique chaîne qui existait à l'époque. Cela dure trois ou quatre heures, cela ne change rien au programme. Les mêmes images circulent, le guide Mouaâmar debout devant la porte fermée lève le bras et salue la foule massée sur les trottoirs le long de cet itinéraire. Personne ne sait si le peuple a été ramené de force ou s'il est venu spontanément répondre à l'appel de la nation pour saluer le guide. L'histoire n'a pas encore tranché. Par contre, les puissances internationales regrettent aujourd'hui sa disparition quelques années après le désastre et le désordre mondial qui a engendré Daesh et ses semblables dans un espace où des armes de guerre se vendent en plein jour. Bachar Al Assad peut alors espérer un meilleur sort maintenant que les puissances ont pris conscience des errements de leur politique de va-t-en-guerre. Les chaînes d'information continue multiplient les débats de plateau, c'est plus pratique et cela revient moins cher à la télévision. Les experts ont tous des références et des ouvrages sur la question débattue et allons-y d'abord pour la promotion. C'est au programme. On ne fait pas déplacer un expert pour des prunes, il faut au moins assurer la promotion de son livre après, il est prêt à répondre aux questions des plus intéressantes aux plus saugrenues. Dur, dur d'assurer le direct en information continue durant des heures.