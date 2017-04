37EME ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS BERBÈRE Recueillement sur la tombe de Tahar Djaout

Par Aomar MOHELLEBI -

Un hommage a été rendu au poète d'Oulkhou à cette occasion car avec sa plume talentueuse, l'auteur des Vigiles...

Le coup d'envoi des festivités officielles de la commémoration du trente-septième anniversaire du printemps berbère a été donné, hier, par le wali de Tizi Ouzou, à partir de la localité d'Azeffoun, à soixante-cinq kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya.

La première escale de cette commémoration de l'événement historique le plus fêté en Kabylie, a commencé avec un recueillement sur la tombe de l'écrivain-poète et journaliste Tahar Djaout. Un hommage a été donc rendu au poète d'Oulkhou à cette occasion car avec sa plume talentueuse, l'auteur des Vigiles a beaucoup contribué à faire connaître la culture amazighe à travers ses écrivains, poètes et chanteurs. Il est aussi l'auteur du livre-interview réalisé avec le pionnier de la recherche en tamazight, Mouloud Mammeri. Cette année, les institutions publiques ont mis le paquet afin de marquer cet événement culturel dédié à la langue et culture amazighes.

D'ailleurs, c'est le wali en personne, qui a présidé hier la cérémonie d'ouverture des festivités commémoratives qui s'étendront sur une quinzaine de jours dans les vingt et une daïras de la wilaya, et également le chef-lieu. En plus de la direction de la culture, la direction de la jeunesse et des sports a aussi mis en branle un programme gigantesque aussi bien dans la ville de Tizi Ouzou que dans les communes où galas, conférences, expositions, ventes de livres et d'objets du patrimoine sont au menu, ont indiqué les responsables du secteur en question. «Tamazight, une constante pour la cohésion et l'édification nationale», est le slogan de ce trente-septième anniversaire du printemps berbère, ont ajouté les organisateurs. La première manifestation culturelle ayant eu lieu dans le cadre de ces festivités s'est déroulée hier au village Cheurfa de la commune d'Azeffoun.

Le wali et sa délégation ont pris part à la manifestation «Amager n tefsut» (A la rencontre du printemps).

La fête a donné lieu, entre autres, à des lectures de textes littéraires des écrivains Mouloud Mammeri et Tahar Djaout par des étudiants de l'université de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, depuis hier, samedi, la Maison de la culture Mouloud Mammeri abrite de nombreuses activités culturelles et artistiques pour marquer l'événement. Parmi les activités en cours, initiées par la direction de la culture, on peut citer les ateliers pédagogiques de calligraphie autour de tifinagh et une table ronde autour du «savoir, une ressource pour la valorisation collective». Mais aussi, des conférences et des expositions de livres et d'articles de presse retraçant la genèse du combat identitaire en Algérie. En plus de la Maison de la culture, d'autres établissements de la wilaya accueilleront l'événement comme la Maison de la culture d'Azazga, le centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, La place Matoub-Lounès du centre-ville. La commémoration du printemps berbère donnera lieu demain, lundi, à l'ouverture du Salon des potentialités patrimoniales de la wilaya de Tizi Ouzou qui est placé sous le thème «Richesse et investissement». Du 18 avril au 18 mai, la direction de la culture prévoit la célébration du mois du patrimoine culturel sous le thème, «Le patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire» qui s'inscrit dans le sillage de la commémoration du printemps berbère.