BÉJAÏA Anarchie dans l'affichage

Par Arezki SLIMANI -

C'est aujourd'hui que la campagne électorale des législatives du 4 mai entame sa deuxième semaine.

Une semaine après son lancement, cette campagne s'est singularisée par des comportements qui sont loin d'honorer les partis en lice. Ces comportements s'illustrent à travers un affichage anarchique, qui marque parfaitement l'état d'esprit des concurrents. Certains partis optent pour l'affichage de leurs listes sur les façades des édifices et les devantures d'établissements publics et privés au mépris de la loi. Ces affiches dont la durée de vie ne passera pas le temps de la campagne, seront forcément enlevées et que supporteront à coup sûr les contribuables. Ces irrégularités s'illustrent aussi à travers des portraits collés sur des arbres et des panneaux de signalisation sur les axes routiers importants et ce que cela charrie comme dangers pour les usagers. Après les autorités qui ont instruit les communes d'enlever toute affiche collée en dehors des sites retenus à cet effet, ce sont les citoyens qui s'en mêlent marquant ainsi leur désapprobation. Alors que certains arrachent les affiches de candidats, d'autres envisagent même des poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants. Entre l'administration qui ne veut pas et pour la première se laisser faire, et les parties en lice, qui estiment que les panneaux et les sites d'affichage officiels sont mal disposés, le torchon brûle. La tentative effectuée à Amizour a vite suscité une réaction violente du Front des forces socialistes, par la voix de sa fédération. Cette dernière a fustigé le chef de la daïra en des termes violents et à la limite de l'incorrection pour avoir arraché ses affiches collées aux endroits non autorisés. Cette pratique «hors la loi», qui n'est pas nouvelle, réapparaît pour défigurer les biens immobiliers privés, les lieux et autres édifices publics. La bataille entre les listes en lice est si intense qu'elle finit par donner lieu à des discours et des déclarations mensongères du genre «qui a arraché ça» «je suis derrière tous les projets structurants», «nous luttons contre la mafia locale», comme si celle-ci n'existait pas durant le précédent mandat. Bref, tous les dépassements sont bons pour s'attirer la sympathie des électeurs qui restent pour l'heure peu emballés sur la question. Le message des candidats ne porte pas pour l'instant. Les grandes salles sont évitées pour cacher au mieux l'impopularité. C'est pourquoi on verse plus dans des actions de proximité. Bref, une campagne morose, qui tarde à prendre son envol. Les candidats éprouvent beaucoup de difficultés à convaincre. C'est pourquoi on verse beaucoup dans des pratiques illicites pour se distinguer et faire parler de soi. Le citoyen regarde faire et souhaite que ses futurs représentants au Parlement lui proposent mieux que ce qu'il a eu à écouter et voir après une semaine de campagne. «On veut bien écouter ces candidats. On attend d'eux du nouveau pour au moins nous encourager à glisser le jour J le bulletin dans l'urne», souligne un citoyen dont la volonté de voter existe, mais elle est peu encouragée par les acteurs politiques. Il reste à espérer que les événements évolueront au mieux dans les 15 prochains jours qui restent à cette campagne officielle pour le scrutin du 4 mai.