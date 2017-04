13 MILLIONS D'ALGÉRIENS SURFENT SUR INTERNET ruée vers la Toile

Par Hocine NEFFAH -

L'Internet est devenu une réalité incontournable dans le pays.

13 million d'Algériens font de la Toile un second refuge, à telle enseigne qu'elle s'est transformée en un véritable repère. Le chiffre donne le tournis, même s'il est réel et qu'il a été annoncé par Immar, une société spécialisée dans le sondage en rapport avec les technologies de l'information et de la communication (TIC). Au total, 13,10 millions d'Algériens âgés de 15 ans et plus surfent chaque jour sur la Toile, et environ 10,82 millions d'Algériens de cette catégorie d'âge fréquentent quotidiennement les réseaux sociaux, soit 38% de la population, selon l'enquête réalisée entre le 2 février et le 1er mars sur un échantillon de 3 000 individus représentant une population de plus de 28,44 millions d'hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus, résidant dans les milieux urbain et rural et répartis sur tout le territoire national. Ce qui est remarquable dans ce sondage, c'est que la tranche jeune et moins jeune, c'est elle qui domine ce monde virtuel en Algérie, et elle l'utilise dans tous ses aspects et non pas uniquement dans son volet lié aux réseaux sociaux. Ce qui est édifiant aussi, c'est que en termes de régions, apparaît l'Est à la première place, c'est ce qui ressort des résultats du sondage qui souligne que: «Au niveau régional, cette pratique est assez homogène, qui relève une prééminence de la région Est (49%), suivie du Centre (46%) et des régions Ouest et Sud (44% chacune). Le critère d'âge est déterminant des comportements vis-à-vis de ce nouveau moyen de communication de la société algérienne», a-t-il précisé. Ceci dit l'institut responsable du sondage fait ressortir quelques disparités dans l'accès à la Toile que ce soit en termes d'exploitation entre femme et homme ou en termes du citoyen vivant dans le monde rural ou celui qui vit dans la ville. Le résultat du sondage précise que «les réseaux sociaux attirent chaque jour 49% des hommes et seulement 28% des femmes et 41% des urbains et seulement 24% des ruraux», a-t-il indiqué. Selon l'enquête, 50% des urbains accèdent quotidiennement à Internet contre seulement 29% des ruraux.

Facebook le plus fréquenté en Algérie avec plus de 9,7 millions de visites par jour. Quatre sites Internet, trois internationaux et un algérien, tiennent le haut du classement des sites visités chaque jour en Algérie, souligne Immar, qui relève que Facebook est le réseau social le plus fréquenté avec plus de 9,7 millions d'Algériens de 15 ans et plus qui visitent quotidiennement ce site. WhatsApp représente 11%. 9% des internautes effectuent, quant à eux, des recherches pour des besoins professionnels, 7% lisent la presse quotidienne en ligne, 4% consultent leurs messageries et envoient des e-mails, 4% téléchargent des films, musiques et jeux, 2% suivent et téléchargent des cours en ligne et 2% téléchargent des logiciels. Ce sondage confirme les tendances de la société quant à l'utilisation de la Toile et les applications dont elle dispose pour l'utilisation immédiate et efficace à la fois.

L'Internet est devenue une réalité incontournable dans le pays, surtout que cet instrument est devenu redoutable entre les mains d'une jeunesse qu'il faut sensibiliser pour qu'elle arrive à une optimisation de cet outil de façon judicieuse, efficace et rentable. L'Internet est une arme à double tranchant, ce qu'il faut ressortir dans cette démocratisation de la Toile, c'est de transformer le besoin de la curiosité en un besoin de savoir et d'utilisation qualitative.