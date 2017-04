LUTTE ANTITERRORISTE Le cadavre d'une terroriste retrouvé à Skikda

Par Ikram GHIOUA -

Poursuivant leurs investigations au niveau de plusieurs maquis et régions du pays, les forces de l'Armée nationale populaire, ont dans un communiqué transmis à notre rédaction souligné que «grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert vendredi dernier, dans la forêt de Skikda relevant du commandement de la 5e Région militaire le cadavre de la terroriste dénommée F.Houria alias «Aïcha». Selon la même source il s'agit de «l'épouse du terroriste F. Bouazza, lequel avait été abattu lors d'une opération durant le mois de juillet 2016». Il est également indiqué sur la même communication que celle-ci est «la soeur de la terroriste F. Nadia alias Yousra qui elle-même est l'épouse du terroriste G. Fouad alias Salah, arrêté le 10 avril 2017 avec sa famille. En effet, le ministère de la Défense nationale avait fait foi de cette information dans un autre communiqué, la veille, dans lequel il est souligné que «l'Armée nationale populaire, avait au niveau du Secteur opérationnel de Skikda procédé à l'arrestation du terroriste K. Fouad, dit Salah Abou Aymen en compagnie de sa femme terroriste F. Nadia dite Yousra et ses cinq enfants. Cette dernière, dont le père, la mère et les quatre soeurs se sont avérés tous des terroristes». Dans son communiqué le MDN indique que «cette famille a été retrouvée dans une situation lamentable, notamment leur état de santé physique et psychologique, surtout celui des enfants. A cet effet, les services concernés ont pris les mesures nécessaires pour prendre en charge cette famille du côté psychologique, d'hygiène et d'habillement». Le MDN commente: «Une fois encore, le même scénario se reproduit et nous nous retrouvons devant des enfants innocents, dont leur seul péché c'est qu'ils sont nés dans les fins fonds des forêts et des montagnes, issus de parents qui ont choisi de leur donner un avenir incertain entre l'obscurité, l'ignorance et la misère, loin de la vie humaine la plus banale». Et d'ajouter: «Lorsque vous regardez leurs yeux, vous observez les rayons d'espoir et la crainte de revenir à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Qu'ils soient sûrs que leur place est dans la société, où il y a la famille, l'habitat, la scolarité et la sérénité, et non dans un avenir fatal où les remords ne serviront à rien.» L'Armée nationale populaire saisit encore une fois cette occasion pour tendre la main aux égarés en attestant que «la chance est encore donnée à tous ceux qui ont égaré le chemin, pour qu'ils reviennent, rompent avec les actes criminels et rejoignent leurs concitoyens et la chaleur de la patrie».

Par ailleurs et toujours dans le cadre de ses fonctions, l'Armée nationale populaire rapporte en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la sécurisation des frontières «qu'un détachement de la Gendarmerie nationale a appréhendé à Tlemcen quatre narcotrafiquants et saisi 12 kilogrammes de kif traité et quatre véhicules.» Dans le même contexte à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar «un détachement de l'ANP a arrêté un contrebandier et saisi sept détecteurs de métaux». Par ailleurs, précise le MDN, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté dans des opérations distinctes menées à Adrar, El Oued et Illizi 43 immigrants clandestins de différentes nationalités. Toujours dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l'Armée nationale populaire appuyé par deux hélicoptères avait éliminé, vendredi dernier au niveau de la bande frontalière algéro-mauritanienne Secteur opérationnel sud Tindouf, trois narcotrafiquants, et détruit un véhicule tout-terrain». Cette opération a permis de récupérer, ajoute la même source «deux mitrailleuses de type FM, un lance -roquettes de type RPG-7, un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov Pmak, un pistolet automatique, une paire de jumelles, un téléphone satellitaire et une importante quantité de munitions». Pour le MDN,««cette opération de qualité, où nos unités ont encore fait face à des criminels narcotrafiquants lourdement armés, est le résultat de la permanente vigilance et l'entière disposition des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières».