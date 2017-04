CALENDRIER DES EXAMENS DE FIN D'ANNÉE Les précisions du ministère de l'Education nationale

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les compositions du troisième trimestre débuteront le 10 mai prochain pour les classes d'examens et le 28 du même mois pour les autres.

C'est durant le mois de Ramadhan que les élèves des trois paliers passeront les examens du troisième trimestre. Le calendrier des examens pour le dernier trimestre de l'année 2016-2017 a été révélé par le ministère de l'Education nationale.

Il est ainsi précisé qu'ils débuteront le 10 mai prochain pour les classes d'examens et le 28 du même mois pour les autres classes. Ces dernières concernent les première, deuxième, troisième et quatrième années primaires, les première, deuxième et troisième pour les collèges et enfin les première et deuxième années pour le lycée. En ce qui concerne les classes d'examens, le ministère de l'Education a indiqué sur son site officiel, que les compositions ont été fixées au 10 mai pour les élèves de cinquième année primaire, pour que les copies puissent être corrigées comme prévu les 15 et 16 mai prochains. S'agissant des élèves de quatrième année au collège, elles auront lieu le 15 mai. La correction est quant à elle prévue les 22, 23 et 24 mai. En ce qui concerne le lycée, les élèves de terminale devront eux aussi composer le 15 mai. La correction s'étalera ainsi du 22 au 25 mai 2017.

Pour ce qui est des examens de rattrapage, le ministère a indiqué que toutes les classes sans exception sont concernées. Elle sont planifiées pour le 21 juin pour les élèves de première, deuxième, troisième, et quatrième années primaires, première, deuxième et troisième années pour le collège ainsi que les première et deuxième années pour le lycée. Il a en outre été relevé que les élèves concernés par les rattrapages tous paliers confondus, seront préparés à partir de la deuxième semaine du mois de juin 2017.

Le ministère a par ailleurs instruit ses services d'informer tous les parents d'élèves que des mesures nécessaires seront prises pour préparer les élèves concernés par les examens de rattrapage à tous les niveaux, à savoir ceux dont la moyenne générale est entre 9 et 9,99. Le ministère de l'Education a d'autre part, souligné l'importance de respecter ce calendrier d'examens pour atteindre les objectifs scientifiques que garantissent nos programmes scolaires. Il a été indiqué que pour les classes qui ne sont pas concernées pas les examens, le mois de juin sera entièrement consacré à l'organisation d'activités artistiques diverses dans le but d'encourager les élèves les plus méritants à tous les niveaux. En ce qui concerne les classes d'examens, le ministère a rappelé le maintien du calendrier déjà fixé, à savoir du 4 au 6 juin pour le BEM, du 11 au 15 juin pour le bac. La date de l'examen de fin de cycle primaire (5e), a été fixé au 24 mai prochain alors qu'il était prévu le 28 du même mois.