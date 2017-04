AHMED OUYAHIA À MILA "Le RND ne vend pas des leurres"

Par Saïd BOUCETTA -

Le logement et l'enseignement auront été au coeur de la campagne du RND à l'est du pays.

Le RND plaide pour l'accès au logement et à l'enseignement dans un esprit de préservation des acquis sociaux. Dans ce sens, Ahmed Ouyahia a affirmé à Mila que son parti s'engageait à relever à 60 000 DA le plafond de salaires des demandeurs éligibles au logement public locatif (social) pour permettre à un plus grand nombre de citoyens fonctionnaires d'accéder à un logement qui préserve leur dignité.

Ouyahia a considéré que le plafond actuel de 25 000 DA «n'a plus de sens» proposant, entre autres solutions d'accès au logement, «l'octroi par le Trésor public de crédits non-rémunérés pour la construction de logements individuels, la réservation de 10% des logements sociaux réalisés aux jeunes célibataires et le soutien à hauteur de 1 million DA au logement rural». Estimant que les jeunes sont l'espoir de l'Algérie et son avenir, le leader du RND n'a pas manqué de proposer une prime scolaire mensuelle accordée aux ménages pour la prise en charge de la scolarité de leurs enfants et, par là même, le renforcement des acquis de l'Algérie en matière d'éducation. S'exprimant à la Maison de la culture M'barek-El-Mili devant un grand nombre de militants et sympathisants de son parti, au 7ème jour de la campagne électorale des prochaines législatives, le secrétaire général du RND (Rassemblement national démocratique) a expliqué que le RND «ne vend pas des leurres mais propose un programme réalisable sur les plans économique et social apte à préserver la stabilité du pays, son unité et sa sécurité en cette conjoncture régionale et internationale difficile». Mettant en avant une liste de candidats à la députation qui font valoir la compétence et l'intégrité, Ouyahia a assuré: «S'ils sont élus, les candidats RND honoreront ces engagements».

Le responsable du parti a insisté sur «la nécessaire décentralisation de la décision économique, la lutte contre la corruption dans l'administration et la gestion des marchés publics, l'amélioration de la politique d'investissement et la suspension des importations d'articles identiques à ceux localement produits afin de préserver les emplois et le produit national». Il a mis l'accent également sur «la bonne gouvernance, la réduction des coûts des célébrations eu égard à la conjoncture actuelle et l'accroissement de l'intérêt pour les secteurs agricole et industriel avec notamment l'extension des surfaces agricoles irriguées». Ouyahia, a également proposé la création d'un fonds pour le soutien des régions montagneuses à l'instar de ceux des Hauts-Plateaux et du Sud» avant d'appeler les citoyens à choisir les candidats de son parti qui signent la coupure avec d'anciennes pratiques.