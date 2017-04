ENNAHDA, ADALA ET EL BINA À ANNABA "Le changement sortira de l'urne"

Par Wahida BAHRI -

Ils ont mis à nu les dysfonctionnements à l'origine de la situation prévalant au sein de la société notamment.

Animant un meeting à la Maison de jeunes d'Essafsaf Annaba, Aissa Amroussi candidat aux législatives du 4 mai prochain, et tête de liste de l'Union pour Ennahda, Adala et El Bina, a affirmé qu'une participation massive aux législatives en perspective doit se baser sur des fondamentaux impératifs à une vraie politique «main propre, intégrité», pour prétendre à une activité politique. Le tête de liste de l'Union à Annaba, a indiqué que le programme de l'Union est fondé sur le respect du principe d'équité et de justice, la relance des projets de développement. Pour cela, Aïssa Amroussi a, lors du rassemblement d'hier à Annaba, transmis les messages de l'union des trois partis en lice. «L'espoir pour le changement», un point que l'orateur a longuement étalé, demandant à une assistance ne dépassant pas les 200 personnes: «Voulez- vous le changement, pour déraciner le pourrissement qui a longtemps gangréné l'Etat ou, voulez-vous la continuité de la médiocrité?» a demandé Amroussi. expliquant que le changement est une obligation, et l'action du vote est un outil, pour parvenir au changement. «Le processus du changement ne peut être atteint qu'avec le travail. Ce dernier consiste en la voie par le biais du bulletin de vote, qui est un moyen pour barrer le passage devant l'argent sale et la falsification», a-t-il lancé. Fustigeant à travers un autre message, ceux qu'il qualifie de forces occultes et politicards dénués de toute éducation politique. «Pour s'engager dans l'activité politique, il faut s'armer de la foi, du savoir et de droiture. Des principes qui font défaut chez beaucoup de personnalités politiques à Annaba, et ceci n'est un secret pour personne», a souligné l'orateur. A travers ces propos, Aïssa Amroussi, candidat de l'Union pour Ennahda, Adala et El Bina, a transmis le second message des trois formations islamiques. «L'union vous demande de bien examiner les listes des candidats», a-t-il dit. Expliquant que les candidats qui postulent, ont déjà fait une mandature à l'APN, mais n'ont rien apporté de plus à la wilaya d'Annaba et tous les Algériens. «Ce sont ces mêmes candidats qui ont voté les lois de finances 2016 et 2017. Ces mêmes candidats des partis de la majorité n'ont pas eu honte d'adopter ces lois de finances pour paupériser le peuple», a fustigé ouvertement Aïssa Amroussi. L'orateur a rappelé le rôle que devaient jouer ces parlementaires, pour le développement de la wilaya d'Annaba. «Au moment où des projets structurants sont restés dans les tiroirs, en dépit de la disponibilité de leurs budgets. Ces parlementaires n'ont jamais demandé après les préoccupations des citoyens», a-t-il dit. Le tête de liste de l'Union islamique à Annaba a été jusqu'à mettre à nu des agissements devenus monnaie courante à Annaba.