LÉGISLATIVES:DJAMEL OULD ABBÈS AUX CANDIDATS DU FLN "Ne répondez pas aux provocations"

Par Salim BENALIA -

Le siège du vieux parti

A partir de la capitale du Titteri, Ould Abbès a formulé un discours fédérateur.

Alors que la campagne électorale bat son plein, le Front de Libération nationale, le FLN, parti majoritaire dans l'Assemblée populaire nationale sortante, colle à la réalité sociale et appelle à la préservation des acquis. La femme et la jeunesse figurent en bonne place dans sa stratégie de conquête en vue du prochain scrutin.

Le secrétaire général du plus vieux parti, Djamel Ould Abbès, a néanmoins et au préalable, appelé à Médéa, les formations politiques en lice, à s'éloigner du discours vindicatif et à éviter tout «dérapage verbal» à l'encontre des autres candidats, soutenant que son parti se refuse d'être entraîné dans des «débats violents et vindicatifs», comme il refuse de sortir du «cadre civilisé qui doit primer». Le SG du FLN a affirmé, dans ce sillage, que son parti a opté pour un «discours pacifique et rassembleur» et ne compte, «aucunement», renoncer à ce choix, invitant, à cet égard, les candidats du parti à éviter de répondre aux «provocations» émanant des autres concurrents.

S'exprimant à l'occasion d'un meeting populaire, organisé à la salle omnisports Imam Ilyes de Médéa, dans le cadre de la campagne pour les prochaines législatives, Ould Abbès a indiqué que son parti s'interdit tout glissement dangereux dans la critique stérile et refuse de sortir du cadre civilisé qui doit primer.

Le SG du FLN a affirmé que son parti a opté pour un discours pacifique et rassembleur et ne compte, aucunement, renoncer à ce choix, invitant, à cet égard, les candidats du parti à éviter de répondre aux provocations émanant des autres concurrents. estimant que son parti fait de ce principe une règle de conduite fondamentale.

Il a insisté pour que tout le travail de mobilisation au profit des candidats du FLN soit focalisé sur les zones enclavées et sur la rencontre des populations de l'Algérie profonde, car, c'est au sein de ces régions que le FLN a pris ses racines et a trouvé ses soutiens, au début de sa création, a-t-il fait savoir. Ould Abbès a annoncé, par ailleurs, que le parti va renouveler sa confiance, lors des prochaines élections communales et de wilaya, aux élus du parti qui ont réalisé un bon score, à l'occasion des élections de 2012, concluant que le meilleur gage de crédibilité des élections du 4 mai est le fort taux de participation attendu le jour du scrutin.

Notons qu'à la faveur de son escale dans la capitale des Hammadites, Béjaïa, Ould Abbès, avait déjà fait part des acquis enregistrés en matière de développement socio-économique, focalisant sur l'habitat qui a vu, ces dernières années, la réalisation de plus de 3 millions de logements.

«Nous sommes le seul pays au monde à avoir produit et distribué gratuitement autant de logements», a-t-il relevé lors d'un meeting électoral.