LA MINISTRE L'A MENÉE EN S'ARMANT DE PÉDAGOGIE ET DE DIALOGUE La guerre des théoriciens du chaos

Par Saïd BOUCETTA -

L'affaire de la fuite des sujets du bac, un complot parmi tant d'autres contre Benghebrit

Sur près de cinquante-cinq ans d'indépendance, jamais membre du gouvernement n'avait subi autant d'assauts de la part des mouvements intégristes.

Arrivé à la tête d'un secteur qualifié de sinistré par les uns et les autres, pour des raisons diamétralement opposées, Nouria Benghebrit a de suite dérangé son monde.

Certains ont vu en elle l'experte capable de sortir l'école de sa léthargie pour la mettre sur la voie de la modernité, mais une partie de la société politique a choisi de n'en rien attendre et adopter la posture du tireur embusqué.

En professionnelle de l'éducation pour avoir longtemps travaillé sur le sujet, Mme Benghebrit s'attendait certainement à de virulentes attaques de la part des idéologues de la régression.

Ces islamistes n'ont d'abord pas apprécié l'approche dépolitisée de la ministre qui a su trouver les mots et la méthode pour marquer de précieux points contre les tenants de l'obscurantisme, ces derniers se satisfaisant d'un système scolaire qui ne parvenait pas à faire le saut nécessaire pour entrer dans le troisième millénaire.

Tournés vers une approche arriérée et très idéologisée de l'enseignement, les islamistes n'agréent pas la méthode actuelle. Ils voudraient y voir plus de religion dans les programmes scolaires. Dans ce bras de fer qu'ils ont engagé, les forces de la régression ont trouvé face à eux, une pédagogue racée. Elle n'est pas tombée dans le piège de l'idéologie. Elle a construit, pierre par pierre, un vrai dialogue avec les partenaires sociaux.

L'ouvrage était colossal, faut-il le souligner. Plus d'une dizaine de syndicats et presque autant d'associations de parents d'élèves à convaincre. Non pas pour contrer un courant politique, mais tout simplement pour améliorer le rendu du système éducatif national. Il va de soi que cette mission éminemment pédagogique poursuivait l'objectif de pousser l'école algérienne vers la modernisation.

Un mot qui déplaït énormément aux islamistes, lesquels avaient monté plusieurs «opérations commandos», l'accusant d'abord d'oeuvrer contre la langue arabe, ensuite de sous-traiter les programmes d'enseignement par des spécialistes français, pour finir par une attaque frontale sur le thème de la religion.

Conscients qu'une réforme sérieuse finirait par ouvrir ce dossier, eu égard à son importance pour la formation d'un citoyen responsable, les islamistes de tous bords ont tenté de faire pression pour empêcher la ministre de revoir les programmes, avec l'arrière-pensée de contrer la volonté de son collègue des Affaires religieuses de donner à la matière de l'éducation islamique un contenu plus civique et certainement dépolitisé.

La guerre de l'école que les islamistes ont déclarée à la ministre est féroce et toutes les armes, surtout celles du mensonge et de la mauvaise foi, ont été brandies au visage de la ministre. Sur les cinquante-cinq ans d'indépendance, jamais membre du gouvernement n'avait subi autant d'assauts de la part des mouvements intégristes qui, faut-il le rappeler, s'étaient ouvertement ligués pour «l'abattre» politiquement.

Près de trois ans de combat contre les théoriciens du chaos éducatif ont renforcé la caractère de battante Nouria Benghebrit. Mais à aucun moment, l'on a senti une réaction d'énervement qui serait interprétée par ses contradicteurs comme le faux pas qu'ils attendaient. Face à l'idéologie, elle a opté pour la force de la pédagogie et du dialogue. Mme Benghebrit n'a certes pas gagné toutes ses batailles, mais elle a donné une belle leçon de résistance.

En fait, son parcours à la tête de l'Education nationale a eu le mérite d'identifier la fracture, de comprendre ce que veulent les uns et les autres et surtout, de démontrer que le dialogue est la meilleure arme contre les idéologues de tous bords.