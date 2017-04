DISTRIBUTION DE LOGEMENTS APRÈS LE RAMADHAN 47.000 clés seront remises

Plus de 7000 unités seront distribuées d'ici la fin du mois en cours

Quelque 22.000 logements seront distribués au profit des souscripteurs à la formule Aadl, après le mois de Ramadhan.

C'est une opération de relogement de grande envergure. Quelque 47.000 logements seront distribués après le mois sacré du Ramadhan. C'est ce qu'a assuré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, à Alger. Ainsi, il a souligné que «plus de 7000 unités seront distribuées d'ici la fin du mois en cours, dont 700 à Canstantine, 1000 à Annaba, ainsi que d'autres à travers le territoire national».

Le ministre a en outre indiqué que «47.000 unités au titre du programme Aadl 1 sont prêtes, elles seront distribuées à leurs bénéficiaires juste après le mois du Ramadhan».

Lors de la remise des clés pour les souscripteurs à la formule Lpp, logements promotionnels publics, au site Amirouche à Réghaïa, il a expliqué que «38.000 autres unités seront également distribuées dans ce programme-là, même si un bon nombre des souscripteurs ne se sont toujours pas acquittés de la totalité de la somme d'argent».

«Les listes de logements sont pourtant prêtes à être remises», a-t-il précisé.

Le ministre a de ce fait donné des instructions fermes pour accélérer la cadence de la procédure pour pouvoir lancer l'opération de la remises des clés après le mois du Ramadhan.

Le ministre a dans ce sens rappelé que des souscripteurs à la formule Lpp de la ville de Sidi Abdallah ont reçu près de 7500 unités de logements, mais ils n'ont cependant pas pu s'y installer faute d'avoir payé la somme d'argent. Le responsable a en outre fait savoir qu'au départ le ministère s'était fixé comme objectif la réalisation de 150.000 logements, mais seulement 38.000 ont pu l'être à cause de la lenteur de l'opération de paiement. «Cette situation a engendré bon nombre d'entraves, notamment au niveau de l'Union nationale des promoteurs immobiliers (Unpi) qui se charge de la réalisation des logements LPP ainsi que le Crédit populaire d'Algérie CPA», dit-il ajoutant qu'«étant donné que les souscripteurs n'ont pas payé à temps, il n'est pas possible pour cette structure de distribuer les logements dans les délais fixés».

Tebboune a par ailleurs annoncé lors de cette sortie qu'en plus des 226 unités réalisées, dont 809 au niveau du site Amirouche à Reghaïa, une autre opération pour la remise des clés de logements de la formule LPP, auront lieu dans cinq sites de logement à travers la capitale. Il s'agit entre autres de 760 unités de logements dont 113 unités à Bordj El Bahri au niveau du site Faizi, 66 unités à Aïn Taia, 144 unités à Bordj El Kiffan au niveau du site Ali Amrane, 80 unités à Koléa ainsi que 180 unités sur le site de Darmouche à Bordj El Bahri.

Le ministre a indiqué que pour ce qui est du reste des logements, ils seront distribués vers la fin de l'année en cours.

Il a souligné d'autre part qu'une autre opération de remise des clés au titre du programme Aadl est prévue pour la fin du mois en cours, elle concernera une série de 7000 unités de logements. Elle sera suivie d'une autre au mois de mai par la distribution de 8000 unités.

Il a enfin rappelé que quelque 22.000 logements seront distribués au profit des souscripteurs à la formule Aadl et ce, après le mois de Ramadhan.