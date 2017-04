Qui ose parler de culture?

Par Abdelkrim TAZAROUT -

La campagne électorale se poursuit à un rythme qui laisse perplexe du moment où même le week-end n'a rien changé à la donne. Bref, elle peine à démarrer sérieusement cette campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai. Les partis politiques n'innovent pas, même ceux que l'on attendait un peu, le RCD, FFS et PT, ce sont eux qui devaient logiquement ouvrir le débat sur des thèmes qui intéressent les électeurs. Rien à l'horizon.

Pour l'instant, c'est la rengaine: «Allez voter massivement le 4 mai pour la stabilité et la paix, allez voter parce que c'est une étape cruciale pour le pays!». A ce rythme, face au danger que les formations politiques mettent en relief, plutôt penser à ne plus organiser des élections. C'est une solution à envisager.

Sinon, à part les appels massifs au vote et les fausses promesses de remettre le flambeau aux jeunes, les partis politiques, enfin leurs leaders, car les candidats à la députation ne se prononcent pas trop. Il est question également d'économie et de développement économique avec des évidences du genre «Sans stabilité et paix point de développement!» Et des promesses creuses sur le secteur du tourisme car depuis le temps que l'on évoque ce sujet, le nombre de touristes n'a jamais dépassé le million et encore dans le lot, il y a des hommes d'affaires. Des promesses toujours sur le Snmg variant entre 40.000 et 65.000 DA et quelques réflexions sur le soutien des prix des produits de première nécessité et sur l'essence. Pourquoi soutenir le prix alors que les couches défavorisées ne possèdent pas de voitures et sont loin d'en posséder une un jour vu l'envol des prix des cylindrées?

Il y a des thèmes que l'on n'aborde jamais. La culture. Personne ne l'évoque alors que tout le monde estime que les crises qui ont secoué le pays sont dues à une absence de politique culturelle. Pourtant, il y a beaucoup de choses à entreprendre, il suffit d'avoir du bon sens. Qui investirait dans le domaine culturel s'il n'y a pas volonté d'aider d'hypothétiques investisseurs. On parle de salles de cinéma, donnons des terrains et offrons des exonérations d'impôts et vous verrez le résultat. Idem pour la distribution des films, comprendre l'importation des films récents. Un produit culturel ne doit pas être aligné comme un produit commercial, mais comme un produit d'intérêt général qui oeuvre à l'ouverture de l'esprit et à la culture de la citoyenneté. Les livres mis en vente doivent être aussi exonérés d'impôt. La musique, le théâtre, les arts plastiques doivent bénéficier des mêmes facilitations pour tout nouveau investisseur dans le domaine. Pour l'instant, les jeunes innovent de créativité, mais ce sont des initiatives individuelles, incapables de changer le cours des choses. La culture dans sa diversité est une source financière insoupçonnable. Les USA le savent et les recettes se chiffrent en milliards de dollars.

A l'avenir ce ne sont pas un certain nombre de signatures qui doivent être exigées pour prétendre à être candidat à la députation, mais un certain nombre de thèmes en fonction des besoins du pays que les futurs députés doivent assimiler avec obligation de faire le constat de la situation et surtout des propositions. C'est pratique et le mieux c'est que chaque formation politique choisisse ses candidats en fonction de leurs compétences. Comprendre que pour chaque domaine, la politique, le social, l'économie et le culturel, les partis politiques doivent faire le tri pour l'intérêt général. Plutôt que de répéter sans même réfléchir pour un appel au vote massif, il faut oser passer à un autre stade, à une autre époque car le jour où on osera parler culture c'est que le pays est mis sur les rails.