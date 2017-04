DÉPISTAGE DE L'HYPERTENSION ET DU DIABÈTE La clinique mobile a accueilli 6 300 patients en 2017

Par Ali TIRICHINE -

Les trois quarts des hypertendus ne sont pas aux objectifs tensionnels et ne sont donc pas équilibrés, selon une étude réalisée par Sanofi.

En présentant devant 500 médecins du centre du pays, le bilan de la clinique mobile, Mme Makhloufi a mis l'accent sur les campagnes de dépistage qui ont été réalisées avec le déploiement de la clinique à Alger, Ghardïa, Chlef, Laghouat, Béchar, Ouargla et El Bayadh.

La responsable a fait état de la possibilité d'acquérir une deuxième clinique mobile pour satisfaire toute la demande des patients connus ou non connus (malades ou sujets présumés sains) éligibles à parcourir le chemin de la prévention avec des bilans et des consultations spécialisées. La clinique mobile est un projet qui a réuni le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et Sanofi Algérie. Selon les dernières statistiques communiquées par la Société algérienne d'hypertension artérielle (Saha), 35% de la population adulte en Algérie souffre d'hypertension, et 50% de la population hypertendue sont méconnus. L'hypertension artérielle est une maladie qui attaque le coeur (causant des morts subites), le cerveau (elle est la première cause des AVC - accident vasculaire cérébral - et les reins (insuffisance rénale) - et représente la première cause de mortalité dans le monde. Les diabétiques représentent 11% de la population.

Sanofi Algérie confirme aussi son engagement dans la prise en charge de l'hypertension artérielle avec le lancement d'un nouveau médicament antihypertenseur. Il s'agit d'un produit issu de la recherche Sanofi qui vient renforcer sa gamme d'antihypertenseurs commercialisée en Algérie depuis 15 ans. Fabriqué localement dans l'usine de Oued Semmar et remboursé par la sécurité sociale, ce médicament est disponible avec ses trois dosages. «En tant que partenaire de longue date au service de la santé publique en Algérie, tous nos efforts sont consentis pour répondre au mieux aux besoins actuels et futurs du patient algérien», a déclaré Haissam Chraiteh, président-directeur général de Sanofi Algérie.

«Ce nouveau médicament vient renforcer l'offre globale de santé en Algérie et consolider ainsi notre offre thérapeutique dans le domaine de la lutte contre l'hypertension», a-t-il ajouté. Il a affirmé que «ce nouveau lancement vient confirmer notre engagement en Algérie en tant que partenaire de santé pour lutter contre le diabète et l'hypertension artérielle et leurs complications communes».