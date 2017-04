BÉJAÏA La rue gronde encore

Par Arezki SLIMANI -

Les habitants de Baccaro ont investi la rue pour s'en prendre sans aucune mesure aux élus et leurs promesses qui n'ont jamais vu le jour.

La contestation de la rue s'est de nouveau faite au grand jour. Pas besoin d'autorisation ni d'avertissement, les citoyens, en mal d'un cadre de vie dégradé et des promesses non tenues, sont descendus dans la rue pour crier haut et fort leur mécontentement. Hier, la commune de Féraoun et la Route nationale 09 ont subi le diktat des citoyens frondeurs, qui ont manifesté leur ras-le-bol des promesses non tenues et des insuffisances, qui minent leur quotidien. Deux actions qui sonnent comme un avertissement aux postulants des sièges parlementaires, quant à la révision de leur discours mais également à la réflexion approfondie avant tout engagement. A Féraoun, une municipalité située à environ 50 km du chef-lieu de la wilaya, ces villageois sont venus dénoncer devant le siège de l'APC la pénurie d'eau potable qui n'a pas coulé dans leur robinet depuis 30 jours. Les habitants du village Amentas ont scellé hier le siège communal, reprochant aux élus locaux la mauvaise gestion de ce précieux liquide les accusant de considérer leur population comme des laissés-pour-compte afin de s'occuper de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai. La pénurie d'eau n'est qu'un arbre qui cache la forêt, jugent les citoyens, qui affirment maintenir le scellé du siège communal jusqu'à ce que l'eau coule de nouveau dans leurs foyers. L'absence d'éclairage public, en dépit de l'existence de poteaux, la multiplication des niches à ordures sauvages, sont d'autres insuffisances mises en avant par les protestataires, à côté de l'absence totale de lieux de loisirs pour la jeunesse du village. Sur la Route nationale 09, les habitants de Baccaro ont investi la rue pour s'en prendre sans aucune mesure aux élus et à leurs promesses qui n'ont jamais vu le jour. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, reste le gazon synthétique du stade de football de la commune. Invité à lever le blocus par le wali de Béjaïa sur fond de promesse de remédier à cette insuffisance, les citoyens frondeurs ont opposé un niet catégorique exigeant une décision sur le champ, à savoir l'octroi d'une enveloppe pour la réalisation du gazon. Dans la foulée, les manifestants n'ont pas manqué de descendre en flammes les élus locaux et nationaux, dont notamment ceux du Front des forces socialistes (FFS) aux commandes de la commune depuis 20 ans mais également les députés du Front de Libération nationale (FLN), dont le gazon de ce stade a fait l'objet de promesse lors de la dernière campagne électorale pour les législatives de 2012. Intervenant dans une conjoncture électorale, ces deux manifestations de rue illustrent à elles seules, le fait que les discours politiques et les engagements se font toujours rattraper dans le temps. Les promesses électorales sans lendemain doivent être supprimées du discours politique si l'on veut réellement réhabiliter l'acte politique et amener le citoyen à y participer activement. Une leçon qui arrive à point nommé, pour rappeler à tout un chacun qu'une volonté de gouverner doit être au préalable bien réfléchie. Il faut surtout la séparer du mensonge qui ne peut durer éternellement.