APRÈS UNE ATTENTE DE PLUSIEURS DÉCENNIES Le train est revenu hier à Tizi

Par Kamel BOUDJADI -

Le projet a été lancé en 2010. Il consistait en la modernisation de l'ancienne ligne ferroviaire qui reliait la wilaya à Alger via Thénia.

Comme promis par le ministre Boudjema Talai lors de sa visite dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a deux semaines, le train a sifflé hier à Tizi-Ouzou.

Une première desserte a été effectuée tôt dans la matinée pour un teste des locomotives. Il est revenu, disaient les plus âgés. Il vient enfin, affirmaient les jeunes gens. Il est vrai que les anciens ont encore en mémoire le train ancien qui desservait la ville de Tizi Ouzou avant qu'il sombre dans les ténèbres du néant.

Les jeunes, eux, n'ont pas en mémoire une ligne ferroviaire opérationnelle. Seuls des rails qui se terrent et qui réapparaissent dans certains endroits de l'ancien tracé.

Hier donc, les citoyens étaient nombreux à venir voir les locomotives frappées de l'emblème national. Elles sont passées sous des applaudissements et des youyous. Les populations sont heureuses de revoir le train.

Il venait d'Alger via Thénia, Bordj Menaïel, Draâ Ben Khedda avant d'atterrir dans la gare ferroviaire rénovée de la ville de Tizi Ouzou. Elle est située sur le site de l'ancienne gare ferroviaire au boulevard Stiti.

Véritable phénomène de société, les jeunes, contrairement aux plus âgés, n'ont aucune idée de l'emplacement de cet endroit. «Je ne savais même pas qu'un train venait à Tizi Ouzou», affirme un jeune que nous avons accosté alors qu'il observait et admirait les locomotives qui passaient non loin de la gare intermédiaire de Boukhalfa. En fait, les jeunes générations n'ont pas la culture du voyage par train. Ils sont plutôt élevés avec le transport en bus. «J'étais étudiant à l'université d'Alger, mais j'ai toujours voyagé par bus. Je n'ai jamais pensé qu'il y aura un jour le train' ajoute un jeune enseignant de français qui a fait l'université de Bouzaréa.

Par ailleurs, notons que la ligne ferroviaire a été un projet caressé depuis longtemps par les populations de la wilaya de Tizi Ouzou. Le projet a été lancé en 2010. Il consistait en la modernisation de l'ancienne ligne ferroviaire qui reliait la wilaya à Alger via Thénia. Après de multiples reports, la ligne revient enfin dans son nouveau visage. Le voyageur pourra enfin voyager dans la quiétude jusqu'au coeur de la capitale.

Le trajet ne prendra qu'une heure et quelques minutes. Il coûtera aussi moins cher qu'un voyage par bus car le voyageur qui choisira le train ne déboursera que 170 dinars.

Enfin, notons que les travaux ont nécessité des rallonges budgétaires qui ont cumulé à 57 milliards de dinars pour voir enfin le train revenir. Des travaux effectués sur un terrain fortement escarpé qui ont également nécessité de nombreux ouvrages d'art. Des tunnels et des viaducs ont dû être réalisés sur un nouveau tracé. Notons aussi que la ligne ferroviaire moderne est un grand projet dont a bénéficié la wilaya en plus de la pénétrante qui la reliera à l'autoroute Est-Ouest via la daïra de Draâ El Mizan. Cette dernière souffre de plusieurs oppositions sur son tracé. Lors de sa visite, le ministre des Transports a instruit la mise sur pied d'une commission de suivi de la levée des oppositions. Elle est à pied d'oeuvre actuellement.