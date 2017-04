LE TRAVAIL POSTÉ ET LA SOMNOLENCE AU VOLANT Un cocktail explosif

Par Kamel BOUDJADI -

C'est le Centre hospitalo-universitaire Nédir-Mohamed que la société algérienne de médecine du sommeil a choisi pour tenir sa rencontre scientifique sur les diverses formes de troubles du sommeil. Coorganisé donc avec les responsables du CHU qui l'ont inscrite d'ailleurs dans leur agenda depuis le début de l'année parmi les rencontres scientifiques prévues, la manifestation scientifique a été l'occasion pour aborder plusieurs aspects relatifs aux troubles du sommeil et ses causes sur l'individu. Ainsi, pour cerner la problématique dans sa dimension, qui a des conséquences directes sur la vie des individus, plusieurs communications ont été présentées par des chercheurs et médecins spécialistes de la question. C'est inévitablement que la première a eu à aborder le domaine le plus touché, à savoir le côté professionnel. En effet, le phénomène est inhérent au travail dans son sens moderne, à savoir le travail posté de nuit et ses conséquences sur le cycle veille-sommeil. Aussi, la notion de chronobiologie a été largement abordée dans ses divers aspects, à savoir la définition du travail posté et du travail de nuit, les troubles du sommeil, les troubles de l'éveil, les risques d'accident et la nécessité de planifier une rotation en travail posté. Ainsi, après des années de travail selon ce rythme, concluent les conférenciers, l'individu voit son horloge biologique modifiée avec les conséquences induites sur sa santé mentale et physique. Les conférenciers expliquent que par conséquent, le risque d'accident de travail se trouve multiplié. Sur la route, l'individu qui subit ce rythme est plus exposé aux accidents de la circulation s'il est au volant. Le risque survient au retour pendant la période qui suit le travail de nuit, un risque qui se voit aussi aggravé par l'effet de somnolence au volant. Les conférenciers ont également abordé un aspect dont le mécanisme est méconnu, mais qui a des conséquences néfastes.

Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et les affections cardio-vasculaires y afférentes. Le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques des jambes ont été largement expliqués par les conférenciers.