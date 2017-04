SUITE À LA RÉPONSE NÉGATIVE DU MINISTÈRE DE TUTELLE Le conflit s'enlise aux oeuvres universitaires de Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

La réponse négative du ministère de l'Enseignement supérieur d'accéder à leurs doléances, a vraisemblablement engendré un surplus de colère parmi les travailleurs des oeuvres universitaires de Tizi Ouzou. La note envoyée par le ministère et annoncée par le recteur de l'université rappelait en effet que le quota de 10 000 logements dont avait bénéficié l'université de Tizi Ouzou était destiné aux enseignants. Les travailleurs, eux, pouvaient réclamer un autre quota dans les prochains projets. Sans tarder, les travailleurs grévistes ont, dans une déclaration rendue publique hier, annoncé la poursuite de leur débrayage jusqu'à la satisfaction de cette revendication qu'ils ont jugée légitime et non négociable. Les représentants des travailleurs ont d'abord insisté sur le nécessaire dialogue qui ne devait pas être rompu. S'appuyant sur le slogan des élections législatives dont la campagne bat son plein, les grévistes affirment qu'ils sont plus que jamais décidés à faire entendre leur voix. Pour eux, la réponse du ministère de tutelle n'est qu'une diversion pour contourner la justesse de leurs revendications car, ajoutent-ils, les travailleurs n'ont pas réclamé le quota des enseignants mais leur propre quota qui leur revient de droit. En fait, la semaine dernière, alors que le mouvement de grève était à son deuxième jour, une note émanant du rectorat de l'université informait les travailleurs de la réponse négative du ministère de tutelle quant à leurs doléances concernant le logement. La note envoyée au recteur de l'université de Tizi Ouzou le 9 du mois en cours, par le ministère de l'Enseignement supérieur opposait un refus catégorique à la demande des grévistes. Selon le même courrier, les 10 000 logements d'astreinte dont a bénéficié l'université de Tizi Ouzou sont destinés aux enseignants. Dans le même document, le ministère de tutelle appelait les travailleurs des oeuvres universitaires à postuler pour les futurs projets de logements pour l'université de Tizi Ouzou. Dans son courrier, le ministère se base sur la circulaire N° 276 du 04/05/1991 qui prévoit un taux de 20% des logements pour les travailleurs et 80% pour les enseignants.

Aussi, la réponse n'a fait que prolonger le mouvement de grève des travailleurs des oeuvres universitaires qui annoncent donc la poursuite de leur mouvement dans les prochains jours. Chaque semaine, un débrayage de deux jours sera observé parallèlement à un rassemblement devant le portail principal du campus Hasnaoua 1.

Enfin, notons que la poursuite du conflit et son enlisement auront sans nul doute des répercussions dommageables sur les étudiants qui en souffriront à l'intérieur des campus et cités. Déjà que la semaine dernière, un mouvement de colère a fait sortir les étudiants de nuit pour une marche dans la ville de Tizi Ouzou. Les protestataires voulaient crier leur ras-le-bol des conditions insupportables qu'ils vivent au niveau des restaurants universitaires.