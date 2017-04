OULD ABBÈS AFFIRME DEPUIS SKIKDA "Bouteflika est le président de tous les Algériens et du FLN"

Par Mohamed BOUFATAH -

Il a réitéré que son parti avait présenté les candidatures de 183 femmes pour les législatives du 4 mai prochain.

Le patron du FLN, Djamel Ould Abbès, a attesté hier à Skikda que «Abdelaziz Bouteflika est le président de tous les Algériens et du FLN qui lui demeurera fidèle». Il a fait l'éloge du projet de la Réconciliation nationale, réitérant que «le président Bouteflika a sauvé l'Algérie sur le plan sécuritaire par la politique de la Concorde civile et de la Réconciliation nationale et a jeté les bases de la bonne gouvernance». Il a affirmé que son parti avait présenté les candidatures de 183 femmes pour les législatives du 4 mai prochain. Il a souligné lors de son meeting animé au Palais de la culture que «ce chiffre est un record et reflète la résolution de sa formation politique à donner à la femme sa place dans la représentation populaire au sein des institutions élues». «Des moudjahidine, des agriculteurs, mais aussi 70% de diplômés universitaires figurent sur les listes» des candidats du FLN, «les meilleurs pour l'Algérie», a ajouté Ould Abbès.

En appelant ses candidats à «convaincre les citoyens par le dialogue», Ould Abbès a, en outre, indiqué que la génération de Novembre s'éteindra et «il faut remettre le flambeau aux jeunes à condition qu'ils aient les mains propres pour préserver l'intégrité du territoire national et l'union du peuple algérien et qu'ils soient à la hauteur de la responsabilité». Le responsable du FLN a rendu hommage à l'occasion aux grands hommes de la wilaya de Skikda dont Ali Kafi, Abderrezak Bouhara, Brahim Chibout et Ali Mendjeli, estimant que les partis politiques se devaient de se respecter mutuellement et d'éviter la «politique infructueuse de l'invective». Il a clôturé son intervention en appelant le peuple à voter en faveur des listes du FLN «par fidélité aux chouhada et aux moudjahidine».

Ould Abbès a déclaré pour sa part, à Béjaïa que «le RND est un parti préfabriqué né avec des moustaches». En paraphrasant Amar Saâdani, Ould Abbès a indiqué que «Ouyahia n'était pas sincère dans sa fidélité au président et qu'il lui portait préjudice à travers ses attaques ciblant le FLN». S'exprimant à l'occasion d'un meeting à Médéa, il a indiqué que son parti refuse d'être entraîné dans des débats violents et vindicatifs, comme il refuse de sortir du cadre civilisé qui doit primer. Il a affirmé que son parti a opté pour un discours pacifique et rassembleur et ne compte, aucunement, renoncer à ce choix, invitant, à cet égard, les candidats du parti à éviter de répondre aux provocations émanant des autres concurrents. a annoncé, par ailleurs, que la parti va renouveler sa confiance, lors des prochaines élections communales et de wilaya, aux élus du parti qui ont réalisé un bon score, à l'occasion des élections de 2012, concluant que le meilleur gage de crédibilité des élections du 4 mai est le fort taux de participation attendu le jour du scrutin.