ALGER ET BOUMERDÈS Pas d'eau durant les 72 prochaines heures

Par Walid AÏT SAÏD -

Plusieurs communes de la wilaya d'Alger ne seront plus alimentées en continu (H24) mais, de 6h00 à 19h00, alors que les communes d'Ouled Haddadj et d'Ouled Moussa à Boumerdès seront totalement privées de ce précieux liquide.

Après l'Internet, l'eau! La capitale et ses environs seront privés de ce précieux liquide durant les 72 prochaines heures, soit d'aujourd'hui à 18h jusqu'à jeudi prochain à la même heure. Ainsi, explique la Seaal dans un communiqué, pendant toute cette durée, les communes de la wilaya d'Alger, citées ci-dessous, ne seront plus alimentées en continu (H24) mais en quotidien élargi, de 6h00 à 19h00: Aïn Taya, Herraoua, El Marsa, Bordj El Bahri, Réghaïa, Rouiba, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki, El Harrach, Mohammadia, Oued Smar, Hussein Dey, El Magharia, Bachdjarrah, Bourouba, Gué de Constantine, Birkhadem, Alger-Centre, Belouizdad, Sidi M'hamed, Kouba, Bir Mourad Raïs, Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Bouzaréah, Chéraga, Béni Messous, Dély Ibrahim, Bab El Oued, La Casbah, Oued Koriche, Bologhine et Raïs Hamidou. Les communes d'Ouled Haddadj et d'Ouled Moussa, situées dans la wilaya de Boumerdès verront leur alimentation en eau potable suspendue durant ces trois jours. Cet arrêt est dû à la réparation d'une fuite d'eau d'un débit très important localisée dans la commune d'Ouled Haddadj (wilaya de Boumerdès), Seaal a programmé l'arrêt total de l'une des deux canalisations de transfert d'eau issues de la station de traitement de Boudouaou et alimentant les wilayas d'Alger et Boumerdès. Elle assure également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir et assurer un retour à l'alimentation en continu (H24) des communes impactées durant la journée du vendredi 21 avril 2017. La Seaal prie ses clients de l'excuser des désagréments causés par ces travaux et met à leur disposition le numéro de son Centre d'appel téléphonique opérationnel Cato, le 15 94, fonctionnel 24h/24 et 7j/7. Néanmoins, bon nombre d'Algériens s'interrogent s'ils seront remboursés pour ces désagréments, comme l'a fait Algérie télécom. De préférence en «liquide»...