LÉGISLATIVES:A LA DEUXIÈME SEMAINE DE LA CAMPAGNE POUR LES LÉGISLATIVES Ouyahia plaide pour la décentralisation

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du RND

A Skikda, il a vertement critiqué Ould Abbès.

A l'entame hier de la deuxième semaine de la campagne électorale, le patron du RND, Ahmed Ouyahia, a plaidé à Tissemsilt, où il a animé un meeting, pour la concrétisation de la décentralisation des communes et des wilayas en redonnant des prérogatives aux présidents des APC conformément à la loi. Il a également souligné que son parti, au titre du même programme électoral, était «favorable» à la peine capitale à l'encontre des ravisseurs d'enfants et des trafiquants de drogue pour «assainir» la société de ces fléaux dangereux. Il a aussi prôné l'octroi d'aides aux jeunes dans divers domaines comme le logement et l'emploi, estimant que le jeune Algérien qui «n'est pas pris en charge, peut dévier vers la violence, menaçant ainsi la stabilité et la sécurité du pays». Le même responsable a estimé que la crise financière que traverse le pays, actuellement, du fait de la chute des prix du pétrole, permettra de corriger les insuffisances enregistrées dans les zones rurales et villages en procédant à l'aménagement des routes, en garantissant la disponibilité du transport scolaire et autres commodités de la vie. Par ailleurs, il a appelé les citoyens à soutenir l'ANP et les services de sécurité pour préserver la stabilité du pays. Animant un meeting dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 4 mai prochain, Ahmed Ouyahia a appelé les citoyens à soutenir l'ANP et les services de sécurité pour préserver la stabilité du pays. Dans ce sens, il a insisté sur la prise de conscience dont doivent faire preuve les citoyens en informant les services concernés sur tous les faits menaçant la sécurité. Le SG du RND a mis l'accent sur l'attachement des citoyens à la religion et à la préservation de l'unité nationale, ajoutant que la Réconciliation nationale, initiée par le président de la République, a «énormément contribué à prémunir le pays des menaces extérieures qui ont provoqué le chaos dans des pays arabes, à l'exemple du Yémen, de la Syrie et de la Libye». Au terme de son intervention, Ahmed Ouyahia a appelé les citoyens à se rendre en masse, le 4 mai prochain, aux urnes pour servir le pays, préserver sa sécurité et sa stabilité et pour renforcer l'unité nationale. A Skikda, Ouyahia n'a pas hésité à cogner sur le patron du FLN Djamel Ould Abbès, déclarant que «Abdelaziz Bouteflika est le président de tous les Algériens et le FLN sans programme se cache derrière son programme, tandis que le RND dispose d'un programme global et le soutien au président n'en est qu'une partie».«Certains prétendent défendre le président de la République et son programme, mais je leur dis que M.Bouteflika est notre président à tous», a-t-il indiqué, lors d'un meeting, tenu avant-hier à Skikda. Il a considéré, que «les déclarations traitant de traîtres les partis ayant opté pour le boycott des législatives est inacceptable». Enfin, les candidats qui s'efforcent d'animer une campagne électorale amorphe, n'arrivent pas à capter le moindre intérêt des électeurs. La sinistrose et l'indifférence marquent aussi bien les meetings animés par des chefs de partis en lice, dans des salles remplies par une assistance acheminée par des processions de bus que par les actions de proximité.