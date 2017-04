BOUTEFLIKA À LA TÊTE DU PAYS DEPUIS AVRIL 1999 Les 18 printemps de l'Algérie

Par Mohamed TOUATI -

Le chemin de l'avenir, vers le développement, la modernité, la liberté d'expression... a été tout tracé depuis quelque deux décennies.

Le chemin de l'avenir a été tout tracé depuis quelque deux décennies, avec l'élection de Bouteflika à sa tête.

La campagne des législatives ronronne. L'Algérie tourne à plein régime, même si de temps à autre elle doit lever le pied pour bien négocier certains obstacles. La machine est quoi qu'on en dise sur de bons rails. Il n'est donc pas question de faire de sortie de route. Pas besoin, aussi, de discours alarmiste qui fasse du scrutin du 4 mai un rendez-vous décisif du pays avec son destin. Le chemin de l'avenir, celui qui l'a engagé vers le développement, la modernité, la liberté d'expression... a été tout tracé depuis quelque deux décennies. Au moment où les hordes terroristes tentaient de raser ce qui restait des institutions de la République qu'ont préservées coûte que coûte les services de sécurité tous corps confondus, l'Armée nationale populaire alors que le peuple algérien leur a opposé une résistance héroïque.

Un désastre accentué par les contrecoups du choc pétrolier de 1986. C'est sur ce magma en fusion qu'allait se reconstruire une Algérie meurtrie, martyrisée, pratiquement exsangue. Elle s'est retrouvée dans les griffes du FMI qui lui a imposé deux plans d'ajustement structurel. Chèrement payés. Licenciements à tour de bras, entreprises détruites, pénuries... Un nouveau départ allait se dessiner avec l'élection de Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Le nouveau président devait toutefois composer avec un baril de Brent à moins de 20 dollars. Le redressement pouvait malgré tout commencer sachant qu'hormis ses revenus pétroliers le pays ne pouvait compter sur aucune rentrée en devises. Alors qu'il croulait sous une dette de plus de 30 milliards de dollars.

Le taux de chômage se situait quant à lui au-dessus de la barre des 30%. Un épisode qu'il était utile de rappeler pour évaluer tout le chemin qui a été parcouru depuis. Pour éviter de trop en dire, en ce moment de campagne électorale. De trop faire de promesses sans pour autant en tenir ne serait-ce une seule fois alors que ceux qui les portent ne bénéficient pas de prérogatives pour les mettre en action. L'option choisie par le chef de l'Etat s'arc-boutait quant à elle sur une gestion pragmatique, rigoureuse, des dépenses publiques.

L'opportunité allait se présenter sous la forme d'un baril de pétrole dont les prix allaient s'envoler pour atteindre le record historique des 147 dollars en juin 2008. Ce qui a permis à l'Algérie de construire des centaines de milliers de logements, de se doter d'infrastructures routières de premier ordre, de procéder à une augmentation des salaires unique dans ses annales, de ramener son taux de chômage autour des 10% et de surtout réduire sa dette au point de la rendre insignifiante. Un miracle? Certainement pas!

La gestion des crises financières ne se résout pas sur un coup de baguette magique. Elle est le fruit d'une planification de mesures appropriées pour en atténuer l'impact. C'est actuellement le cas. La dégringolade des cours de l'or noir qui a eu des effets ravageurs dans certains pays producteurs de pétrole (Au Venezuela, ¾ de la population ont plongé dans la pauvreté) a été maîtrisée en Algérie n'en déplaise à ses fossoyeurs. Les pouvoirs publics sous la houlette du chef de l'Etat ont pris les décisions nécessaires pour amortir le choc.

Quel pays peut en effet se targuer dans la conjoncture économique actuelle, où le baril de pétrole pointe à peine au-dessus des 55 dollars, qu'il s'adosse à un matelas financier de plus de 100 milliards de dollars? Très peu. Et si les prix de l'or noir ont atteint ce niveau, cela n'est pas dû au hasard. Faut-il rappeler que l'Accord historique d'Alger scellé le 28 septembre 2016 en marge du 15ème forum international de l'Energie pour rééquilibrer le marché et redresser les prix est le fruit d'une action diplomatique d'envergure initiée par le président Bouteflika. L'image d'une Algérie en marche qui se montre intraitable en ce qui concerne son intégrité territoriale, donne de la voix pour résoudre politiquement les conflits qui secouent la planète (Syrie, Libye, Mali...) tout en faisant la démonstration d'une résilience avérée sur le plan économique. «Sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités se transforment en profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains, et aux Européens», a souligné Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospection économique du monde méditerranéen, dans une analyse publiée par le quotidien économique français La Tribune.

Ceux qui ambitionnent d'occuper le palais Zighoud-Youcef doivent démontrer qu'ils ont les qualités requises pour hisser l'Algérie à ce niveau. La voie est déblayée.