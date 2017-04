LE PREMIER MINISTRE SE RENDRA MERCREDI À ORAN Sellal à la conquête de l'Ouest

Par Walid AÏT SAÏD -

Le choix de la capitale de l'Ouest n'est donc pas fortuit, El Bahia est le «symbole» de la nouvelle stratégie industrielle adoptée par le pays sous les ordres de Abdelmalek Sellal.

Sellal continue sa traversée du...pays. Après le Sud et les Haut-Plateaux, le Premier ministre se rendra mercredi prochain à l'ouest du pays, plus exactement dans la wilaya d'Oran. Une sortie sur le terrain où Abdelmalek Sellal doit prendre le pouls au niveau local en cette période de crise financière aiguë et s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers lancés. Mais plus concrètement, Le Premier ministre est en train de mener une bataille des plus féroces afin de tenter de convaincre les citoyens de l'importance des élections législatives du 4 mai prochain, sur lesquelles le spectre de l'abstention plane fortement. C'est dans ce sens, qu'il a décidé de sortir sur le terrain, tout en gardant la neutralité exigée par son poste, pour sensibiliser les citoyens en leur envoyant des messages rassurants quant à l'avenir économique et social du pays, tout en appuyant son «argumentaire» par les nombreuses réalisations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le choix de la capitale de l'Ouest n'est donc pas fortuit. Elle représente un modèle en matière de développement économique et touristique. El Bahia est aussi le «symbole» de la nouvelle stratégie industrielle adoptée par le pays, sous les gouvernements Sellal! C'est d'Oran qu'est sortie la première voiture algérienne, à savoir la Renault Symbol. C'est aussi à Oran que le géant mondial Total va ouvrir sa première usine de lubrifiants dans le pays. Ce sera la première marque de lubrifiants privée en Algérie, issue d'un partenariat algéro-français. Il est prévu qu'il donne le coup d'envoi des travaux de cette usine lors de cette virée «oranaise». Le Premier ministre veut ainsi montrer que l'Algérie est capable de sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Il veut aussi dire à cette même Algérie que quand on veut, on peut et ce, qu'on soit privé, public ou étranger. L'essentiel est de créer de la richesse. Oran est donc le symbole d'une Algérie, forte puissante, qui brille sur la Méditerranée. Elle doit d'ailleurs abriter les Jeux méditerranéens de 2021, qui coïncident avec le laps de temps que s'est donné le gouvernement actuel pour transformer l'Algérie en une véritable force régionale, aux points de vue politique, économique et social.

Les JM 2021, chers au chef de l'Etat, seront l'occasion de montrer au monde cette nouvelle Algérie qui sera arrivée à maturité après toutes les épreuves qu'elle a traversées.Des réalités que Sellal tentera d'expliquer à l'Algérie en général et à la société civile oranaise en particulier, qu'il doit rencontrer à la fin de cette visite. Le Premier ministre ne distribuera pas de rallonges budgétaires lors de cette rencontre, comme il l'avait fait la dernière fois qu'il était venu, à la veille de la dernière présidentielle. Aujourd'hui, les temps sont à la rigueur budgétaire. Mais Abdelmalek Sellal tentera, un tant soit peu, en tendant l'oreille à la population de répondre à ses besoins. Une méthode «soft» pour inciter les gens à...voter.