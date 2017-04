LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE À PARTIR D'ADRAR "La fièvre aphteuse est prise en charge"

Par Abdelkrim AMARNI -

Toutes les mesures préventives sont prises

Les analyses de laboratoires sont «négatives» quant à la fièvre de la vallée du Rift

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelgham, a affirmé, samedi dans la wilaya d'Adrar, que «toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la fièvre aphteuse», signalée dans certaines wilayas du pays. S'exprimant lors de sa visite de travail dans cette wilaya du Sud, le ministre a indiqué que «toutes les mesures préventives sont prises pour circonscrire et empêcher la propagation de la fièvre aphteuse dont des cas d'atteinte de bovins ont été signalés dernièrement dans les wilayas de Relizane, Médéa, Sétif et Bordj Bou-Arréridj». Parmi ces mesures, figurent l'interdiction de déplacer le bétail entre ces wilayas, ainsi que la mobilisation de quantités suffisantes de vaccins contre cette pathologie animale pour entamer une vaccination dans les prochaines 48 heures dans ces wilayas. Concernant la rumeur sur l'apparition de cas de «la fièvre de la vallée du Rift» dans certaines zones frontalières, Chelgham a indiqué que des analyses en laboratoire sur des échantillons prélevés sur le cheptel «se sont avérées négatives», infirmant ainsi l'existence de cas dans les régions frontalières. Par ailleurs, le ministre a appelé à l'extension des cultures fourragères pour développer la filière lait.

Chlegham, qui inspectait une exploitation agricole privée dans la daïra de Founoughil, a mis en avant l'importance de l'extension des cultures fourragères pour le développement de la filière du lait à l'échelle nationale, une orientation qui s'inscrit dans la stratégie du ministère pour le développement de la production de lait dont l'aboutissement positif ne peut être atteint que par l'extension de ces cultures, surtout que la wilaya d'Adrar dispose d'un sol fertile adapté à une production rentable de ce type de cultures.

Dans le même registre, le ministre a convié les maïsiculteurs à opter pour la production du maïs d'ensilage, plutôt que le maïs en grain, par l'utilisation de l'irrigation sous pivot, car la maïsiculture requiert une importante irrigation, comparativement à la culture de maïs d'ensilage. Pour ce faire, le ministre a appelé à assurer un encadrement performant pour la culture du maïs d'ensilage afin d'atteindre des rendements de plus de 50 tonnes à l'hectare (t/ha).

Le ministre a par ailleurs pris connaissance des préoccupations des agriculteurs, dont le transport des aliments du bétail, ainsi que l'écoulement du produit auprès des éleveurs, avant de souligner l'intérêt de la constitution de coopératives pour consolider la coordination entre les services responsables, les producteurs et les éleveurs, à la faveur du cadre réglementaire relatif à cette procédure. Chelgham a appelé également à nouer des partenariats entre agriculteurs, producteurs de fourrage et de lait et les autres opérateurs, en vue de commercialiser ce produit. Il s'est intéressé aussi à des échantillons de produits maraîchers cultivés dans la wilaya. L'exploitation agricole visitée par le ministre consacre une superficie de 300 hectares à la maïsiculture, irrigués sous 10 pivots, pour une production de 12.000 tonnes pendant l'actuelle campagne moissons-battages, soit un rendement de 40 t/ha, selon les données fournies à la délégation ministérielle. Visitant une unité privée de transformation de tomates, réouverte récemment, il a estimé que l'investissement dans la tomate constituait un véritable partenariat entre investisseurs et producteurs (agriculteurs), sur lequel de larges espoirs sont fondés pour développer cette filière agricole, fierté de la wilaya d'Adrar.