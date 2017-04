ANNABA Comment vaincre l'indifférence

Par Wahida BAHRI -

Le plus important, c'est l'arrivée du bus...

L'indifférence de la population annabie à l'égard de la campagne électorale qui peine à trouver son élan, a empêché les poids lourds de la campagne électorale de s'orienter vers Annaba la profonde. En effet, hormis le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, dont le rassemblement tenu la semaine écoulée à Annaba, a embrasé la scène politique locale, et avant lui, le tête de liste du vieux parti Boudjema Talai, dans un meeting de 15 minutes, la conquête de l'électorat à Annaba semble être un challenge difficile, pour briguer les huit sièges de l'APN. Blasés des discours aussi anciens que l'existence des formations politiques, les Annabis ont, à travers une indifférence distinguée à l'égard du processus, fait sortir en masse, les candidats des partis politiques pour tenter de convaincre, un tant soit peu les électeurs aussi bien dans les quartiers que dans les communes et localités de la wilaya d'Annaba. A chacun son slogan, son discours et ses promesses, pour peu qu'il trouve une ouïe attentive. Comme c'est le cas de Baha-Eddine Tliba, le second de la liste du FLN, qui, s'élançant dans une campagne de proximité, a usé de tout son vocabulaire pour essayer de mobiliser le maximum de voix pour le 4 mai prochain. Pour ce faire, l'homme d'affaires s'est rendu hier à El Horaicha, une localité de la commune d'El Hadjar, totalement déconnectée du temps, où il a animé un discours, adoptant des propos de la hauteur du mont Everest. Après avoir lancé sa potion magique, concoctée par des propos révolutionnaires, le candidat s'est vanté d'avoir oeuvré pour la réhabilitation du complexe d'El Hadjar. Quelle prétention! L'ex-parlementaire semble oublier que même si tel est le cas, le mérite de la réhabilitation et la modernisation revient au président de la République qui, puisant plus de 720 millions de dollars, dans le Trésor public a été réanimer le complexe d'El Hadjar. Le candidat du FLN a semble-t-il oublié que le HF n'est pas encore opérationnel, et que la production de l'acier et de la fonte n'est pas pour demain. Il est encore très tôt pour promettre quoi que ce soit, notamment en ce qui concerne le recrutement au complexe sidérurgique. Il est normal de recourir à cette stratégie électorale pour ratisser large, mais pas au détriment des espoirs de milliers de jeunes chômeurs, à qui on vend des promesses qui ne pourront jamais être tenues, c'est enflammer toute la wilaya d'Annaba, car le complexe appartient à tous les Annabis et pas uniquement aux habitants d'El Horaïcha, qui ont commencé à se voir déjà travailler au complexe. Si le programme du vieux parti, qui n'est autre que celui du président de la République, envisage la création de milliers de postes d'emploi au complexe d'El Hadjar, alors, le Front de Libération nationale aura à Annaba beaucoup de pain sur la planche, après le 4 mai prochain.