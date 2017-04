DIPLOMATIE Consultations sécuritaires entre Alger et Moscou

L'Algérie et la Fédération de Russie tiendront aujourd'hui, à Alger la deuxième session des Consultations bilatérales sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme instituées entre les deux pays en 2016. La première session a eu lieu à Moscou au mois de Juillet de l'année dernière. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes dirigera la délégation algérienne à ces entretiens. La délégation russe sera conduite par Venediktov Alexandre, représentant le Conseil national de sécurité de ce pays. La lutte contre le terrorisme à l'échelle régionale et internationale ainsi que les principaux conflits et crises régionaux, notamment les situations en Libye, au Mali, au Sahel, en Syrie, et Sahara occidental, seront examinés à cette occasion. Il sera également question de la lutte contre le cyber-terrorisme et la cybercriminalité ainsi que de la connexion entre le terrorisme et le crime organisé transnational.