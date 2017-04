LISTES N'AFFICHANT PAS LES PHOTOS DES CANDIDATES Des mises en demeure d'annulation

Des mises en demeure ont été adressées aux partis dont les listes n'affichent pas les photos des candidates aux législatives dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, leur accordant un délai de 48 heures pour se «rattraper», a affirmé hier le coordinateur de wilaya de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIise), Hassan Noui. «Les têtes de listes concernées ont été saisies», a précisé la même source, signalant que les formations politiques concernées sont le Front des forces socialistes (FFS), l'Union Ennahda-Adala-Bina, le Front national algérien (FNA), le Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (Fadlj) et le Front du militantisme national (FMN). Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a été informé pour prendre les mesures légales prévues en de pareils cas, a ajouté M. Noui, estimant que ce type de dépassement était «dangereux et contraire aux lois et à la Constitution, surtout que ces femmes se portent candidates pour représenter le peuple au sein de l'Assemblée populaire nationale et le citoyen a le droit de connaître la personne à qui il donne sa voix».

Les têtes de listes des partis concernés jointes par l'APS ont refusé de commenter ce fait. Cette absence de photos des candidates a été largement débattue par les citoyens, y compris sur les réseaux sociaux. Pour certains, ceci serait lié au conservatisme de la société locale alors que, pour d'autres, il traduirait en fait la conviction de ces candidates qu'elles ne possèdent pas de grandes chances de sortir victorieuses de cette bataille électorale. La coordination de wilaya de Bordj Bou Arréridj de la HIise a relevé, au total au cours de la première semaine de cette campagne électorale, 13 dépassements dans 22 meetings dont la plupart sont en rapport avec l'affichage anarchique, selon la même source.