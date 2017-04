Pas de promesses

Par Abdelkrim TAZAROUT -

Le temps n'est visiblement pas aux promesses car elles risquent de ne pas être tenues vu que l'austérité est bien installée encore pour quelques années, le temps de retrouver des équilibres. Pour une fois au moins, les politiques ne vont pas mentir, c'est déjà cela de gagné alors qu'il ne reste aux leaders des partis politiques que de multiplier les appels au vote massif le 4 mai prochain.

C'est terne une campagne électorale sans promesses, mais les temps sont durs alors que chaque parti politique campe sur ses positions. Les formations de la mouvance islamique n'ont pas pu retrouver leur verve, ils misent sur le vote massif seul rempart selon eux à même de barrer la route à la fraude car ils estiment que sans manipulation de mains très expérimentées la victoire ne peut leur échapper. Curieusement, c'est le patron du RND, Ahmed Ouyahia qui voue les mérites de l'ex-FIS, estimant qu'en matière de campagne électorale, le FIS est maître en la matière. Curieux tout de même de rappeler à la mémoire collective un parti qui a plongé le pays dans le précipice du terrorisme, de la mort, des larmes et du sang, dans la destruction des usines et dans les assassinats de notre élite sans discernement. Vraiment curieux cette sortie médiatique. Amara Benyounès, lui, se distingue aussi avec cette sortie en affirmant que l'armée est républicaine et qu'il n'y aura pas un coup d'Etat. Qui parle de coup d'Etat aujourd'hui et pourquoi maintenant. Enfin, le leader du MPA tente une promesse: «Votez massivement à Tizi Ouzou et les investisseurs seront présents durant le mois de mai.» S'il suffisait de le dire! Décidément, Louisa Hanoune n'arrive pas à mettre le pied sur l'accélérateur. Elle ne trouve pas de thème de campagne à sa mesure. Elle nous réserve certainement une surprise pour les jours à venir. Le FLN a le vent en poupe, il estime fièrement que personne n'est en mesure de le détrôner et avance même qu'au fond, il aurait pu s'abstenir d'une campagne électorale somme toute banale et médiocre. Les petits partis se font timides et demandent aux électeurs de voter massivement, même si c'est un vote à blanc. Ils accomplissent leur mission. Un parti islamique jusque-là inconnu entame sa campagne officielle avec la Fatiha et une assurance que l'islam est le modèle qui unira le pays et qui lui assurera son intégrité territoriale, la paix et la stabilité. Encore une fois s'il suffisait de la dire. Dans les cafés, on fête l'écrasante victoire du Mouloudia d'Alger et ainsi on pourra dire que le football algérien se porte bien. Seaal annonce des coupures d'eau, mais tant qu'il y a de l'électricité ce n'est pas grave on peut voir des matchs, et cette semaine est riche en somme en Ligue des champions. Finalement, contrairement aux inquiétudes de Amara Benyounès, le 6 mai et les autres jours, on verra des matchs, rien que des matchs en attendant le Ramadhan pour veiller et puis dormir et voir avec presque un oeil ouvert et un cerveau juste au point pour assimiler les mièvreries que nous proposent les chaînes publiques et les chaînes privées.