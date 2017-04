BOUIRA Benyounès défend son bilan de ministre

Par Abdenour MERZOUK -

Les présents au meeting du secrétaire national du MPA, Amara Benyounès sont restés sur leur faim en écoutant son discours qu'il a animé dans le cadre de la campagne électorale. Son intervention a surtout porté sur les conflits en Irak et en Syrie. «Normal, son candidat à Bouira est un homme de guerre. Il a pris les armes lors de la décennie noire», commente un présent. Ainsi et ce n'est pas une coutume lors des campagnes, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a légitimé le régime d'El-Assad, en dénonçant un «complot international» visant à le faire tomber.

«L'administration américaine

est en train de rejouer le scénario de Saddam Hussein.

Que veulent-ils en Syrie? Ils ne veulent ni de Deash ni de Bachar El-Assad, mais si ce dernier venait à être assassiné, ce pays tomberait définitivement entre les mains de Deash», a-t-il affirmé. Dans la seconde partie de son discours et revenant à la réalité nationale, Amara Benyounés est revenu sur la flambée qui caractérise les prix.

Ce come-back s'est voulu surtout un rappel à ceux qui ne savaient pas qu'il était ministre. «Du temps où j'étais ministre du Commerce, la pomme de terre était à 30DA et la banane à 100DA, et quand j'étais chef de ce département ministériel, le mois de jeûne n'a pas connu une flambée des prix», a-t-il rappelé. Il conclura par un appel à un vote massif le 4 mai. «Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos idées, on doit participer au vote, le peuple doit sortir en force pour voter.»