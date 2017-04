BOUIRA Les faux chiffres de l'ADE et de la DTP

Par Abdenour MERZOUK -

Lors de la réunion avec le mouvement associatif et la société civile et suite à l'intervention d'un citoyen au sujet de l'alimentation en eau potable dans la région de Semmache, le wali reprochera aux responsables plus précisément ceux chargés de gérer l'eau une tendance à privilégier des chiffres qui ne reflètent point la réalité.

Alors que le directeur des ressources parlera d'une moyenne de 160 litres/jour, le jeune intervenant lui, annoncera une alimentation qui se résume à une heure d'eau par jour quand le barrage qui alimente d'autres wilayas se trouve à moins de 1000 m à vol d'oiseau. Cette remarque s'applique aussi à la direction des travaux publics qui a parlé de 78% du réseau routier de la wilaya (2 996 km) qui se trouverait dans un excellent état.

La réalité elle, est plus amère, puisque plusieurs rapports des commissions de l'APW, relèvent l'exact contraire de ce qui est avancé par les services de la DTP. Ainsi et selon un rapport daté de mars 2016, de la commission de l'APW, chargée d'établir un état des lieux du secteur des travaux publics à l'échelle de la wilaya, ce ne sont pas moins de 700km de routes qui sont jugés impraticables à travers la wilaya. Lors de cette rencontre, le premier magistrat de la wilaya a exigé de ses administrés plus de rigueur et surtout plus de vérité, car le citoyen lui, n'a pas besoin de chiffres mais d'actes.