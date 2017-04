ILS ONT MARCHÉ HIER POUR SA LIBÉRATION "Rendez-nous Saïd Djouder!"

Par Arezki SLIMANI -

Plus de deux cents personnes ont marché hier à Béjaïa pour exiger des autorités de retrouver Saïd Djouder, un candidat sur la liste du Front de Libération nationale de Béjaïa pour les législatives du 4 mai, «mort ou vif». De son domicile situé près des Quatre Chemins jusqu'au siège de la wilaya, les membres de la famille Djouder, ses amis et les habitants de sa commune ont dans une marche silencieuse exprimé leur unique revendication, à savoir l'impératif de retrouver Saïd mort ou vif. Cette action de protestation a été induite par l'interminable absence de cet homme dans une conjoncture politique particulière.

Tout au long du trajet séparant le domicile du disparu et le siège de la wilaya, la procession humaine a fait montre de son inquiétude devant l'absence d'informations à même de redonner l'espoir aussi bien à ses roches qu'à sa famille politique, le FLN, resté dans l'embarras quant à la démarche à suivre durant cette campagne officielle pour les législatives. Sur des pancartes, il est inscrit: «Halte au kidnapping», «libérez Saïd» ou encore: «Nous voulons Saïd mort ou vif», autant de messages adressés aux autorités, politiques, civiles et sécuritaires, les incitant à multiplier les recherches afin de retrouver l'homme qui a disparu depuis le 30 mars dernier.

Cet événement, qui singularise l'actuel scrutin des législatives, remonte au 30 mars dernier lorsque Saïd Djouder quitta la mouhafadha de son parti à Béjaïa. le dernier coup de fil qu'il avait donné à partir de son portable a été a été enregistré à 16 heures dans la région de Tichy.

Depuis, il n'a pas donné signe de vie. Sa famille politique s'est vite inquiétée, annonçant sa disparition. Ses proches, ses enfants et sa famille ont multiplié les démarches auprès des services concernés. Une délégation du FLN s'est rendue une première fois à son domicile pour exprimer son soutien.

La mouhafadha FLN de Béjaïa a reçu en son bureau une délégation de la famille. D'autres partis se sont rendus à son domicile, toujours dans le même objectif.

Ould Abbès, secrétaire général du FLN a avancé sa sortie politique à Béjaïa spécialement pour se rendre au village du disparu. De leur côté, les services de sécurité intensifiaient les recherches mais en vain.

Avant-hier soir, une voiture a été retrouvée à Bou Ismaïl, dans la région d'Alger. On ne sait toujours pas si c'est la voiture de Saïd Djouder. Auparavant des rumeurs, jamais confirmées, avaient circulé indiquant que la personne a été retrouvée tantôt morte tantôt vive. Au final, ce n'était que des rumeurs. Jusqu'à hier, aucune nouvelle n'est venue apaiser la tension. Au FLN, on retarde toujours la campagne électorale en général et celle de l'affichage en particulier.

Le seul souci est de retrouver Saïd Djouder. Un état d'esprit qui anime aussi sa famille, ses proches et tous les citoyens de Béjaïa. Une affaire que tout un chacun a pris au sérieux mais dont l'épilogue tarde à se dessiner. Une singularité qui marque cette campagne pour les législatives du 4 mai.