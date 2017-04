LES INDÉPENDANTS PARMI LA FOULE ET LES PARTIS PRÉPARENT LE 20 AVRIL Campagne animée à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Après une semaine de campagne, les candidats courent toujours. Infatigables, ces derniers sillonnent villes et villages à la recherche de voix qui viendraient renflouer l'urne le 4 mai prochain.

Première cible à abattre au viseur de tous les partis en course, l'abstention. C'est justement le sujet de tous les chefs de partis qui sont déjà venus à Tizi Ouzou pour épauler leurs listes.

Hier encore, les candidats étaient sur le terrain pour convaincre l'électeur à se réconcilier d'abord avec l'urne, puis voter pour son favori. Très dynamiques depuis le début de campagne, les listes indépendantes sont constamment sur le terrain parmi les populations. Hier donc, les candidats de la liste Izouran, dirigée par Belkacem Ben Belkacem étaient parmi la foule au marché hebdomadaire de la ville de Souk El Tenine dans la région de Maâtkas. Le développement local était au menu des discussions qu'a eues le tête de liste avec les citoyens, nombreux d'ailleurs à vouloir converser avec lui. Connu déjà sur le terrain politique alors qu'il était militant du FFS, Ben Belkacem insiste surtout sur la relance de la machine du développement local et l'authenticité. Le patrimoine local est d'une importance capitale.

Pour sa part, le candidat indépendant de la liste «Changement» Mohamed Chabouni était hier dans la daïra d'Iferhounen pour animer un meeting et quelques rencontres avec les citoyens. Mohamed Chabouni, qui s'était illustré ces dernières années par sa position de représentant des gardes communaux, a insisté sur les grands axes de son programme confectionné pour le développement de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ces grands axes, affirmait-il, seront présentés à l'APN s'il est élu. En premier lieu, Chabouni préconise de concentrer le travail sur le développement de l'agriculture de montagne et du tourisme de montagne. Ces deux créneaux sont, selon lui, une voie royale pour la mise en route de la roue du développement local. La wilaya regorge de richesses de ses produits agricoles, mais aussi du produit artisanal; ces deux activités peuvent à elles seules si elles sont encouragées, amorcer une véritable dynamique économique dans la région. De son côté, Omar Aït Mokhtar, candidat indépendant qui conduit la liste Tiz+ était hier à Aït Zellal dans la commune de Souama où il a animé un meeting avant d'animer un autre au niveau de la Maison de jeunes de la même commune. Aït Mokhtar qui a préféré laissé derrière lui une longue vie en France pour venir participer au développement de son pays conduit une liste dynamique animée par des compétences de tous les domaines. C'est la même dynamique qui caractérise la liste indépendante, Alternative citoyenne, conduite par Nouredine Aït Hamouda qui a animé plusieurs meetings lors de cette première semaine. Hier et avant-hier, Aït Hamouda qui a privilégié de faire figurer les candidates de sa liste en robe kabyle a sillonné les villages des daïras de Bouzguène et Azazga.

Par ailleurs, l'activité des partis politique s'inscrit dans une zone géographique plus élargie étant donné que les moyens en matière humaine sont plus grands. Parallèlement à ces sorties de terrain, les partis comptent profiter de la célébration de l'anniversaire du printemps berbère pour lancer de grandes actions. C'est ainsi que le RCD est en préparation de la marche à laquelle il a appelé pour le 22 avril alors que le FFS compte animer un grand meeting en présence de ces grandes cylindrées du conseil national. Le FLN et le RND ne seront pas absents. Bien au contraire. Le 37ème anniversaire du printemps berbère sera également marqué par ces deux partis qui tablent sur la majorité des sièges de la wilaya de Tizi Ouzou.