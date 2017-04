ABDELHAK EL KHIAME S'EST GRATUITEMENT ATTAQUÉ À L'ALGÉRIE Graves dérapages d'un responsable marocain

Par Wahida BAHRI -

Lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision France 24, il a accusé l'Algérie de ne pas collaborer dans la lutte contre le terrorisme.

Le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire marocain (Bcij), Abdelhak El Khiame, semble bien inspiré quand il s'agit de s'attaquer à l'Algérie et masquer les imperfection du Makhzen en matière de lutte contre le terrorisme. Que dire alors du narcoterrorisme que le royaume encourage sans sourciller. Lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision France 24, portant sur la collaboration des autorités algériennes en matière de lutte contre le terrorisme, ce responsable marocain n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. «En ce qui concerne le voisin algérien, je fais porter la responsabilité à l'administration algérienne», avait déclaré Abdelhak El Khiame à France 24. Avec des contorsions il a affirmé au conditionnel, preuve de non-certitude, qu'une centaine d'«indépendantistes sahraouis» localisés dans la région de Tindouf «auraient» rejoint les rangs de l'État islamique. Se permettre autant d'incertitudes et d'imprécisions sur un dossier aussi sensible que la question du terrorisme n'a pas d'autre explication que celle du naufrage du chef de l'antiterrorisme marocain. Ce dernier, semble avoir oublié que l'expérience algérienne en la matière, avec des Etats transfrontaliers est une référence internationale. Une telle déclaration est synonyme de cautionnement de l'Etat algérien au terrorisme, ce qui est une accusation grave envers un voisin, le seul pays au monde qui a vaincu le terrorisme, sans l'aide internationale.

Et ce sont les puissances du monde qui l'attestent. Dans l'élan de ses déclarations, le serviteur du roi a dénigré les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, tant à l'échelle maghrébine que continentale. Oubliant ainsi, pour ne pas dire dénigrant toute la gratitude émise par les trois quarts des Etats du monde, en faveur de l'Algérie, pour ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. Pour une mémoire probablement courte, il convient de rappeler au sujet Abdelhak El Khiame que l'Algérie est le facteur de stabilisation régionale et modèle pour la communauté africaine et internationale, avec qui elle partage son expérience dans la lutte antiterroriste. Selon le directeur du Bcij: «L'Algérie refuse de coopérer avec nous. Pourtant, les périls qui menacent aujourd'hui de frapper la région sont transfrontaliers. Il est donc important de collaborer. À mon avis, il existe tout un effort à déployer au niveau interarabe et pas seulement à l'échelle du Maghreb», avait-il déclaré déjà en 2016, dans un entretien accordé à l'agence marocaine MAP. Aujourd'hui, et une fois de plus, le responsable qui ne semble pas avoir perdu son souffle, revient à la charge et pointe du doigt l'Algérie. Hélas pour lui, car l'Algérie est extraordinairement vigilante pour elle-même comme pour ses voisins, et c'est là une forme de coordination et de coopération. Deux processus entretenus par l'Algérie, notamment sur la région plutôt que sur le continent. En témoigne le nombre de projets initiés au niveau de l'Afrique, le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (Caert) dont le siège se trouve à Alger. Le Caert est un centre où s'harmonisent les informations et le savoir-faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers l'Union africaine. Une institution qui, rappelons-le, a contribué, voire même aidé au développement de la doctrine de l'Union africaine contre le terrorisme et à la mobilisation de moyens. Plusieurs réunions du Caert se sont tenues à Alger, animées par Messahel, ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe et ont enregistré la présence de responsables marocains.