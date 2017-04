CÉLÉBRATION DE YOUM EL ILM Bouteflika honore le savoir et la culture

Par Madjid BERKANE -

Le chef de l'etat

Les Algériens doivent faire de la Journée du savoir un nouveau départ sur tous les plans, a précisé le président de la République dans son message adressé à la nation.

La célébration de la Journée du savoir a pris une dimension sans précèdent cette année. La remise des médailles de mérite «Ethir et Achir» aux hommes et femmes du savoir et de la culture parmi les décédés et vivants, a donné un cachet particulier à cette date jusque-là fêtée uniquement dans les établissements scolaires. Ainsi et en présence de hauts responsables de l'Etat, à leur tête le président du Conseil de la nation Abdelkader Ben Salah, de nombreux artistes, leurs familles ou celles d'artistes à honorer, la superbe salle de l'opéra d'Alger abritant cette cérémonie en cette soirée du dimanche, s'est transformée en salle de fête. Commençant par la remise des médailles du mérite el «Ethir» destinées aux personnalités du savoir et de la culture parmi les décédées, le conseiller auprès de la présidence Mohamed Salah Oukaâ a appelé les proches de 16 d'entre elles pour recevoir cette médaille. L'on cite entre autres parmi ces personnes honorées, Boualem Bessaih ex-président du Conseil constitutionnel, Cheikh Bouamrane ex-président du Haut Conseil islamique, l'écrivain Mouloud Mammeri, le poète Djamel Amrani, le réalisateur Hadj Rahim...etc. Passant par la suite aux noms des honorés de la médaille du mérite «El Achir», le même responsable a appelé 16 autres personnes. Entre autres, Abdelmadjid Messekoud, Aït Menguellet qui s'est fait représenter par sa fille, Mohamed Lamari, Djoher Amhis, Saïd Mohamed Kaâbache, Akli Yahiaten...etc.

Le responsable qui a reconnu qu'il était impossible d'honorer tous les hommes de culture et du savoir de l'Algérie en une seule fois, a informé qu'une autre liste de personnalités sera honorée prochainement au cours d'un gala artistique qui sera grandiose. Donnant les noms des concernés, Mohamed Salah a cité une liste de 34 personnes entre décédées et encore en vie. L'on cite à titre d'exemple: Dahmani El Harrachi, Khelifi Ahmed, Saddek Bedjaoui, Benhadouga, Alloula, Cherif Kheddam...etc.

Dans un message lu en son nom par son conseiller Mohamed Ali Boughazi, le président de la République a appelé les Algériens à faire de la Journée du savoir un nouveau départ sur tous les plans. «Nous avons dans le parcours et conduite de l'imam Abdelhamid Ben Badis des leçons dans tous les domaines». Il nous incite, souligne le président, à s'aimer entre nous, à aimer notre pays et préserver son unité. Il nous appelle à lutter contre la fitna et lui barrer la route d'où elle vient. Il nous appelle, a ajouté Bouteflika dans son message, à étudier et lutter contre l'ignorance. «Ben Badis incitait toujours ses concitoyens à sacraliser les valeurs du travail et du compter sur soi».

L'appel de Ben Badis à sacraliser le travail doit inciter les Algériens à redoubler d'efforts pour qu'ils puissent dépasser le contexte économique difficile que traverse l'Algérie actuellement. «Ce n'est que par le travail que nous saurons dépassé la crise et pouvoir maintenir la croissance et le développement», a indiqué le président de la République dans son message. Parlant du contexte international marqué par les guerres partout, Abdelaziz Bouteflika a exhorté les imams, les enseignants, les hommes de culture à prêcher et faire la promotion des valeurs de paix et de la Réconciliation nationale. «La politique de la Réconciliation nationale qui a permis à l'Algérie de rattraper le retard qu'elle a connu à un moment donné doit être préservée aujourd'hui plus que jamais», a insisté le président dans son message, soulignant par ailleurs que l'Etat va continuer les réformes engagées.