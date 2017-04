UN TERRORISTE ÉLIMINÉ À JIJEL ET SON ARME RÉCUPÉRÉE Les maquis de l'Est au peigne fin

Par Ikram GHIOUA -

Un détachement de l'ANP en ratissage

L'Armée a découvert la veille un cadavre d'un autre terroriste au niveau des maquis de Skikda.

Sans répit, les forces de l'Armée nationale populaire poursuivent leurs investigations dans le cadre de la lutte antiterroriste. Chaque jour le ministère de la Défense nationale fait part des résultats enregistrés sur le terrain. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le MDN souligne que «suite à une embuscade tendue, menée à la zone de Oued Essafsaf, commune de Boudriaa Ben Yadjis, wilaya de Jijel, un détachement de l'Armée nationale populaire a éliminé, dimanche dernier, un terroriste».

La même source ajoute que «lors de cette opération l'ANP a récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov». Toujours au niveau de la 5e Région militaire, les forces de l'Armée nationale populaire avaient découvert la veille un cadavre au niveau des maquis de Skikda. Dans ce contexte, le MDN précise que «grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert samedi dernier à Skikda, le cadavre du terroriste dénommé F.Khodja alias Abbès. Un autre détachement de l'ANP a détruit, au niveau du même secteur, cinq casemates et six mines de confection artisanale. Dans le même cadre, les forces de l'Armée nationale populaire avaient «découvert aussi bien à Skikda, qu'à Blida, deux abris pour terroristes, un atelier de fabrication d'explosifs, une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions». Au courant de la semaine dernière l'ANP et grâce à l'exploitation de renseignements, a découvert au niveau de la forêt de Skikda le cadavre de la terroriste dénommée F. Houria alias Aicha. Il s'agit de l'épouse du terroriste F. Bouazza, lequel avait été abattu lors d'une opération durant le mois de juillet 2016. Celle-ci est également la soeur de la terroriste F. Nadia alias Yousra qui elle-même est l'épouse du terroriste G. Fouad alias Salah, arrêté le 10 avril 2017 avec sa famille composée de son épouse et de ses cinq enfants.

La lutte antiterroriste n'est pas le seul défi qu'affronte l'ANP avec courage et détermination, celle-ci fait face aussi aux bandes criminelles qui s'adonnent à différents trafics comme la drogue et la contrebande. Dans ce contexte, le MDN souligne: «Des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar trois contrebandiers et saisi quatre camions, à bord desquels 5,7 tonnes de denrées alimentaires, 5400 litres de carburant, 26 groupes électrogènes et 19 marteaux-piqueurs.» La veille, des détachements de l'ANP ont arrêté deux contrebandiers et saisi un camion, deux véhicules tout-terrain et 3800 litres de carburant. De leur côté ajoute la même source, les forces de la Gendarmerie nationale «ont saisi, à Tlemcen, un camion chargé de 500 kilogrammes de kif traité.

Concernant l'immigration clandestine, la même source rapporte que «des unités des gardes-côtes ont déjoué, à Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Dans le même contexte «des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 69 autres immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Tiaret, Illizi et In Guezzam, tandis qu'une unité des gardes-côtes a déjoué à Aïn Témouchent une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à bord d'une embarcation pneumatique». Ces résultats qui interviennent en pleine campagne électorale sont le fruit d'un engagement incontestable de l'Armée nationale populaire qui poursuit sans faille sa mission dans l'intérêt de la stabilité du pays et l'intégrité de son territoire.