LÉGISLATIVES:OUYAHIA À EL BAYADH "Evitez l'effondrement économique"

Par Mohamed BOUFATAH -

Sa formation s'engage à améliorer le climat de l'investissement,y compris en le libérant de la centralisation de la décision.

Le patron du RND a été hier à Laghouat et El Bayadh, dans le cadre de la campagne électorale. Il a indiqué au niveau de la localité de Hassi-R'mel à Laghouat, où il a animé un meeting que l' «assainissement du climat de l'investissement à travers une décentralisation du pouvoir de décision est au centre du programme électoral du parti». Il a affirmé que «sa formation politique s'engage à améliorer le climat de l'investissement, y compris en le libérant de la centralisation de la décision». «La promotion de l'investissement veut dire aussi lutter contre la corruption, dans toutes ses formes», a-t-il ajouté. Il a appelé à ne pas exposer l'économie au risque d' «effondrement», comme cela s'est produit depuis quelques années, au risque d' «aggraver le chômage, de geler les projets de développement, de suspendre le soutien agricole et de pousser les entreprises à la faillite». Le SG du RND a, en outre, mis l'accent sur l'importance d'élargir les prérogatives des communes dans la gestion, afin de «consacrer le principe de décentralisation», s'appuyant sur l'exemple de la région de Bouzabeir de Laghouat qui a été longtemps privée d'actions de développement en raison de contraintes foncières. Après avoir rappelé l'attachement de son parti à la politique de réconciliation nationale, le même orateur a insisté sur l'attachement du citoyen à sa patrie, la proclamation du 1er Novembre 1954 et l'islam sunnite de rite malékite, appelant l'Algérien aussi à «barrer la route aux courants religieux intrus, à préserver l'Algérie et à se placer aux côtés de l'Armée nationale populaire et des autres corps sécuritaires».

Le programme du RND vise la «préservation de l'intégrité du pays, sa sécurité et sa stabilité, l'amélioration de la gestion des affaires du pays et la sauvegarde de la politique sociale dans ses différents aspects», a-t-il soutenu.

Il a plaidé ainsi pour le renforcement du secteur de l'habitat, la prise en charge des jeunes, qu'ils soient en milieu urbain ou rural et l'amélioration des prestations de santé, avant d'appeler, sur un autre plan, à l' «application de la peine capitale dans les affaires d'enlèvement d'enfants et de trafic de drogue». Sur un autre registre, il a évoqué les positions de l'Algérie à l'égard de différentes questions arabes et régionales, des positions qui, a-t-il affirmé, sont inspirées de celles «de nos aînés et des moudjahidine».

Au terme de son intervention, le SG du RND a appelé les citoyens à participer massivement aux prochaines élections et à accorder leur confiance aux candidats de sa formation politique. A Tiaret, Ouyahia a proposé de consacrer 10% des projets d'habitat au profit des jeunes pour pouvoir fonder une famille.

Il a appelé au plafonnement du salaire des demandeurs de logements sociaux à 60.000 DA et le soutien aux couches vulnérables de la société.