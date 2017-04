LÉGISLATIVES:UNIVERSITÉ, DÉDOUBLEMENTS DE ROUTES, 10.000 AIDES RURALES Ould Abbès s'engage à Tissemsilt

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a animé hier des meetings dans la wilaya de Tissemssilt et à Tiaret. Il a affirmé à Tissemsilt, que les principes de son parti visent à remettre le flambeau de la génération des moudjahidine à celle des générations montantes. Il a indiqué que «les principes du FLN sont puisés du contenu de la nouvelle Constitution, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui vise à remettre le flambeau de la génération des moudjahidine aux générations montantes». Il a, par la même occasion, rappelé que le programme du parti du FLN est issu de celui du président de la République, également président du parti. Il a souligné que sa formation politique «est proche des citoyens, notamment ceux de l'Algérie profonde». Il a fait savoir que le parti du FLN «respecte tous les autres partis et qu'il n'admettrait pas que l'on porte atteinte à un chef de parti ou un militant». D'autre part, il a insisté sur la nécessité de «placer le pays entre des mains sûres et préserver l'unité et l'intégrité du territoire national». Le même responsable s'est engagé à promouvoir le centre universitaire de Tissemsilt en université, de débloquer les projets des dédoublements de voies Ténès-Tissemsilt-Khémis Miliana et d'octroyer 10 000 aides rurales. Il a invité les citoyens à «se mobiliser autour du wali pour consolider le processus de développement local», estimant que la wilaya de Tissemsilt est devenue «un vaste chantier à ciel ouvert». Il a relevé, avant-hier, à Constantine, que sa formation remportera la totalité des 12 sièges mis en compétition dans cette wilaya. Il a appelé les militants de son parti à sensibiliser les citoyens pour appuyer les candidats en lice pour la députation dans cette ville, «berceau des fondateurs du pays», affirmant que «celui qui vote pour le FLN, vote pour la sécurité et la stabilité». Il a précisé, dans ce contexte, que son parti oeuvre et espère «décrocher la majorité absolue» à l'Assemblée populaire nationale. Il a également prédit un taux de participation «élevé» au scrutin des législatives. Répétant que son parti est la«colonne vertébrale de l'Etat», il a réitéré, en ce sens, le soutien du parti au président de la République Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999, d'autant que, dit-il, «le programme du FLN est le prolongement de celui du président». Il a également appelé, les citoyens à voter en masse le jour du scrutin pour «la préservation de la sécurité et de la stabilité» aussi bien politique qu'économique du pays. Il a précisé, dans ce contexte, que son parti oeuvre et espère «décrocher la majorité absolue» à l'Assemblée populaire nationale, réitérant l'engagement de son parti à «remettre le flambeau entre des mains qui préserveront l'unité et la stabilité du pays».