EDUCATION NATIONALE Les listes de la discorde

Au 5e jour de leur action de contestation, les enseignants dits «des listes d'attente», semblent tenir tête à la Première Dame de l'éducation en Algérie, Nouria Benghebrit en l'occurrence. «Nous maintiendrons notre mouvement jusqu'à ce que notre revendication soit prise en compte par la ministre de l'Education nationale», ont lancé les contestataires qui ont bloqué la route Baghdadi-Mohamed, provoquant un désagrément aux usagers de ce tronçon du centre-ville d'Annaba. La revendication des enseignants des listes d'attente se résume en leur intégration d'office et sans condition aux postes vacants, sans passer par le concours de recrutement dans l'enseignement, prévu le 29 juin prochain.

Ce dernier prévoit le pourvoi de quelque 10.000 postes, note-t-on. «Nous avons passé déjà un concours et au vu de notre classement nous avons été placés sur des listes d'attente, en attendant un recrutement», nous dira Lamia, enseignante du second palier.

Soutenue dans ses propos par une autre enseignante du premier palier «Décidément on ne comprend pas pourquoi Nouria Benghebrit s'obstine à ne pas nous entendre, et elle persiste dans sa démarche à vouloir programmer un autre concours, alors qu'elle a de quoi subvenir au déficit en personnel enseignant», a expliqué l'interlocutrice. Mieux encore, les contestataires ont été jusqu'à demander à être intégrés dans les postes vacants et que les admis au prochain concours, peuvent les remplacer sur les listes d'attente. Seule alternative pour la ministre de l'Education, selon les contestataires: dans le cas contraire, le bras de fer resterait de mise, allant jusqu' à une radicalisation dont les retombées seraient fâcheuses pour son secteur.

Au moment où nous mettons sous presse, la tension semble atteindre son apogée et le dénouement de cette situation conflictuelle, peine à trouver un terrain d'entente entre les enseignants sur les listes d'attente à Annaba et la responsable du département de l'éducation nationale.

Pour l'heure, en l'absence d'une quelconque réaction de Nouria Benghebrit, c'est le wait and see, des contestataires.