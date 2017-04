Les Moustaches Reviennent Cette Semaine

Par Abdelkrim TAZAROUT -

La campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai terne et laborieuse jusqu'à présent risque de prendre une nouvelle tournure avec le premier Scud tiré par le FLN en direction de son frère ennemi le RND. On ne pouvait espérer mieux pour relancer cette campagne électorale.

Djamel Ould Abbès a jugé opportun de rappeler que le RND est un bébé qui est né avec des moustaches. Pourquoi maintenant alors que, jusque-là le RND s'est distingué par une campagne électorale de qualité où Ahmed Ouyahia, le patron s'est illustré avec des interventions sur la situation sécuritaire, sur la nécessité de relancer le développement économique du pays et sur le besoin de plancher sérieusement sur les bienfaits de la décentralisation. Le FLN et le RND, ces deux partis du pouvoir estiment, surtout le FLN, qu'ils n'ont même pas besoin de campagne électorale. Sentant peut-être le vent tourner en faveur du RND, le FLN attaque ouvertement ce dernier, le fameux parti politique né avec des moustaches. En vérité, on doit avouer que nous devons tous une fière chandelle à ce parti nationaliste créé en pleine tourmente et en pleine crise. Il fallait avoir du courage pour être militant du RND et non-opportuniste comme le pensent certains. Les islamistes avaient menacé les électeurs, mais le front de la résistance était là présent, devant les bureaux de vote, défiant ainsi les menaces terroristes. Il est impossible que ceux qui ont vécu cette douloureuse période puissent oublier cette performance électorale qui a battu tous les records de participation. Le RND, ses militants et sympathisants ont eu un grand mérite dans ce succès.

Le RND c'est à la fois Abdelhak Benhamouda, Lamine Zeroual et des milliers de DEC pour la plupart assassinés et aujourd'hui, martyrs du devoir, ce qui lui ouvre une voie royale au respect. Il est facile de venir aujourd'hui pérorer que le RND est un bébé qui est né avec des moustaches. Ce bébé-là, messieurs, a fait beaucoup de bien à l'Algérie et il faut le souligner.

Il y a vraisemblablement une volonté de falsifier l'histoire récente de l'Algérie après avoir écrit des pages sur l'histoire de notre pays, une histoire revisitée et malmenée au gré des circonstances où même les héros de notre glorieuse révolution ne furent pas épargnés. Triste constat. Heureusement que le pouvoir est en train de réhabiliter ces derniers à travers notamment des films qui mettent en valeur leur singulier parcours. De toutes les manières, il est quasiment impossible de continuer à falsifier l'Histoire. Le sang des martyrs est notre socle et nul n'a le droit d'y toucher! Alors finalement, plutôt avoir une campagne électorale terne et laborieuse que de constater que le SG du plus vieux parti du pays ironise sur le parcours d'un parti nationaliste. Il ne reste que quelques jours avant que les urnes ne dictent leur verdict. En attendant, les candidats tout comme leurs responsables sont appelés à ouvrir les vrais débats et à plancher sur les questions qui méritent d'être posées à l'heure où le monde se distingue par les menaces sécuritaires et il n'y a qu'à regarder les frontières de l'Algérie pour être édifié du danger. L'économie ne doit pas être en reste car les défis sont nombreux et sur ce terrain aucune puissance ne fait de cadeau.