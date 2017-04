CLASSÉE À LA 83E PLACE MONDIALE Le Pnud félicite l'Algérie

Par Ali TIRICHINE -

Le pays reste en tête du continent africain ce qui lui vaut les félicitations du représentant résident du Pnud en Algérie, Eric Overvest.L'Algérie est située entre l'ex-République yougoslave de Macédoine (82eme) et l'Arménie (84eme) et elle a réalisé «des progrès importants qui ont été réalisés en matière de développement humain», souligne Eric Overvest.L'annonce du responsable du Programme des Nations unies pour le développement émis sur son site souligne qu'il continue d'accompagner le gouvernement «dans la promotion du développement humain, notamment en vue de renforcer les dimensions de durabilité et de solidarité intergénérationelle».Cette action doit aboutir en fait, que les progrès de développement bénéficient aux générations futures et que «personne ne soit laissé pour compte, et cela dans le cadre de la mise en oeuvre des Objectifs du développement durable», adoptés par tous les Etats membres des Nations unies, y compris l'Algérie.Le Pnud constate que pour une population de 40 millions d'habitants, le taux total d'alphabétisation des adultes est de 73% alors que l'indice de développement humain est de 0,761.L'organisation onusienne souligne que «les différents plans de développement conduits par l'Algérie depuis une décennie ont entraîné une amélioration significative du niveau général de bien-être et de la qualité de vie des Algériens».Sont aussi évoqués «les lourds investissements publics qui ont concerné l'ensemble des secteurs, et particulièrement ceux en charge directe du développement durable, dans ses composantes du développement économique, développement humain et environnement.Selon le Pnud, le dernier rapport dû sur le développement humain, en classant l'Algérie parmi les 10 nations ayant réalisé les plus grandes avancées en matière d'indice de développement humain depuis 1970, ainsi que les rapports successifs des Nations unies sur la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement «attestent de cette évolution positive».

Celle -ci a, en outre, été accompagnée par le lancement de réformes dans divers secteurs économiques et sociaux, et par un retour marqué de la sécurité.L'Algérie est considérée comme un pays à revenus intermédiaires qui connaît une phase de transition économique vers l'économie de marché avec de vastes transformations de la demande sociale en raison de l'évolution rapide de la structure par âge de sa population. Malgré ce constat, le Pnud considère que parmi les principaux défis de développement humain durable, figurent la protection de l'environnement et la prévention des catastrophes naturelles.Sont aussi mentionnées les mesures spécifiques de genre en conformité avec la nouvelle modification de la Constitution introduites en matière de droits des femmes stipulant que l'État s'efforcera de promouvoir les droits politiques des femmes en élargissant leur représentation dans les assemblées élues.