TIZI OUZOU Abderrezak Makri appréhende la fraude

Par Aomar MOHELLEBI -

Selon Makri, il y a urgence à mettre en place l'Académie scientifique de la promotion de la langue amazighe.

Après Djamel Ould Abbès du FLN et Amara Benyounès du MPA, hier c'était Abderrezak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix d'aller à la rencontre des citoyens lors d'un meeting s'inscrivant dans le cadre de la campagne électorale qu'il a animé à la Maison de la culture «Mouloud Mammeri».

Le numéro un de HMS a insisté sur la nécessité d'aller voter le 4 mai prochain et bien évidemment Makri a plaidé pour la liste que son parti a présenté dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une région qui lui a toujours été imperméable puisque le MSP n'a jamais réussi à dénicher ne serait-ce qu'un seul siège à l'APN dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis l'ouverture du champ politique au multipartisme. Malgré ce constat, Makri s'est montré plutôt optimiste quant aux capacités qu'a son parti à mobiliser l'électorat dans la wilaya de Tizi Ouzou puisqu'il a laissé entendre que le MSP ambitionne cette fois-ci d'arracher pas moins de deux sièges à l'APN dans la seule wilaya de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, et sur un autre chapitre, Makri, se référant aux déclarations de certains chefs de partis politiques influents n'a pas caché ses appréhensions en affirmant que si ces déclarations sont fondées, elles démontrent qu'il y aura fraude le 4 mai prochain, a déploré l'orateur.

Ce dernier a aussi abordé la question de la reconnaissance de la langue amazighe depuis quelques années comme langue nationale et officielle. Tout en ne reniant pas qu'il s'agit de grandes avancées, il n'en demeure pas moins que selon Makri, il y a urgence à mettre en place l'Académie scientifique de la promotion de la langue amazighe sans laquelle rien de solide ne pourrait se construire. Seule l'académie pourrait donner un prolongement concret à l'officialisation de tamazight dans la Constitution algérienne, a précisé le président du MSP. Le même responsable a réaffirmé les positions de son parti concernant l'unité nationale. Certes, l'orateur n'a pas cité le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie mais indirectement, il a évoqué la question.

Il a ainsi rappelé pourquoi le 1 million et demi de chahids se sont sacrifiés. La réponse à cette question a été tranchée en 1962, a indiqué Makri et on ne peut pas aujourd'hui remettre encore en question des principes aussi sacrés que l'unité du territoire algérien, a encore insisté Makri qui a dit que l'Algérie est une et indivisible et que, pour lui, «nous sommes tous des Algériens, des Amazighs et des musulmans». Que compte faire son parti s'il obtient la majorité? Makri a répondu que le MSP ambitionne d'assurer l'autosuffisance dans au plus tard 20 ans car l'Algérie possède toutes les potentialités, humaines, naturelles et matérielles pour que tout ce qui est consommé par les Algériens soit produit par ces derniers. Il y a lieu de souligner que le meeting de Makri à Tizi Ouzou a eu lieu avec beaucoup de retard, en fin d'après-midi à cause de la coupure de la route Tizi Ouzou-Alger au niveau de Naciria, où des citoyens ont observé une action de protestation.