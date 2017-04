BÉJAÏA Deux citoyens agressés aux escaliers Shangai

Par Arezki SLIMANI -

Deux habitants de la rue des frères Ougana ont été agressés avant-hier au niveau des escaliers menant vers la gare ferroviaire de Béjaïa, devenus ces dernières années un véritable coupe-gorge où ont lieu des agressions contre les passants.

Les deux victimes sont intervenues pour chasser des délinquants qui consommaient de l'alcool dans les espaces verts situés à côté et ce dans le seul but de le laisser propre après l'opération de nettoyage effectuée par le mouvement associatif de la ville, vendredi dernier en collaboration avec l'APC qui a mobilisé du matériel et plusieurs camions pour acheminer l'énorme quantité d'ordures vers la décharge communale. Les deux victimes ont été blessées au visage et à la tête. Une plainte a été déposée auprès de la police. Alors que l'un des agresseurs a été rapidement interpellé par la police tandis que le deuxième est activement recherché.

Cette deuxième agression impose désormais des rondes policières régulières au niveau de cet endroit que surplombe le théâtre régional pour dissuader toute présence de délinquants.