CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU SAVOIR Ooreedoo et Iqraa s'unissent contre l'illettrisme

Par Massiva ZEHRAOUI -

Lors de cette cérémonie, plusieurs personnalités algériennes ont été honorées pour leur contribution dans la lutte contre l'analphabétisme.

L'opérateur de téléphonie mobile Ooreedoo se joint une nouvelle fois à l'association algérienne d'alphabétisation Iqraa, pour la célébration de la Journée nationale du savoir qui coïncide avec le 16 avril de chaque année. A cette occasion, l'association a organisé hier au Palais de la culture d'Alger, sous l'égide du ministère de la Culture, une cérémonie pour honorer les différentes personnalités culturelles qui oeuvrent tous les jours à lutter contre le fléau qu'est l'analphabétisme. Sa présidente, Aïcha Mebarki a tenu en premier lieu, à rendre un vibrant hommage à Abdelhamid Ben Badis qui est «l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire moderne de l'Algérie» déclare-t-elle. «Il a fortement contribué de par ses écrits et les connaissances qu'il nous a légués, à la lutte contre l'illettrisme dans la société algérienne», a-t-elle dit en ajoutant «il est donc de notre devoir d'immortaliser sa mémoire en ce jour symbolique du 16 avril, en honorant ces personnalités culturelles» Mme Mebarki a en outre souligné que l'association Iqraa, oeuvre sans relâche depuis sa fondation à combattre l'illettrisme. Un combat qui selon elle porte ses fruits, soulignant que «les multiples actions qu'on a menées ont permis de diminuer le nombre d'analphabètes en Algérie de 34 à 12%» regrettant par ailleurs que «même si une nette avancée a été constatée en la matière, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Algériens ne savent toujours pas lire et écrire en 2017». Pour Mme Mebarki, le savoir est un droit «il est ouvert à tout le monde sans distinctions aucune». Cet évènement a été rehaussé par la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi qui a été honoré par la présidente de Iqraa. IL a tenu lors de son intervention à saluer l'apport de l'association Iqraa pour le pays, «cette association a réussi à travers ses nombreuses actions à faire sortir un nombre considérable de citoyens de l'illettrisme dont ma mère et ce, dans les années les plus difficiles, en les aidant à une réinsertion sociale». Le ministre s'est dit «très heureux d'avoir reçu ce prix de la part de l'association Iqraa qu'il a toujours accompagnée dans son noble combat». Il a par ailleurs mis en exergue la détermination du gouvernement à lutter contre ce fléau, rappelant que «l'Etat a mis en oeuvre des moyens drastiques pour permettre à n'importe quelle personne d'accéder au savoir». «J'encourage de ce fait particulièrement la nouvelle génération qui dispose de tous les supports, notamment technologiques à saisir cette chance qui lui est offerte pour hisser notre pays au rang des plus développés en la matière», dit-il encore.

Le directeur opérationnel des relations publiques et médias Ooreedoo, Ramdane Djazaïri, a pour sa part rappelé que depuis plus de 10 ans, Ooreedoo oeuvre aux côtés de l'association Iqraa pour lutter contre le fléau de l'analphabétisme, rappelant à cet effet «les nombreux centres d'alphabétisation qui ont été mis en place dans différentes wilayas du pays, notamment dans les zones rurales».