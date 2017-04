LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND À SAÏDA Ouyahia s'engage à appliquer la peine capitale

Par Mohamed BOUFATAH -

Il a rappelé l'exécution dans les années 1960 de la peine de mort contre le kidnappeur du fils du gouverneur de la Banque d'Algérie.

Au dixième de la campagne électorale, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a animé, hier, un meeting à Saïda. Le patron du RND a souligné, à cette occasion, que son parti s'engage pour l'application de la peine capitale pour les kidnappeurs d'enfants et les trafiquants de drogue, qui introduisent frauduleusement au pays ce poison par quintaux. Le premier responsable de cette formation politique a rappelé l'exécution dans les années 1960 de la peine de mort contre le kidnappeur du fils du gouverneur de la Banque d'Algérie et la libération de la jeune victime après 30 jours de captivité. Dans ce contexte, il a insisté, à ce propos, sur la force de la loi et les mesures coercitives, qui sont les instruments à mettre en place pour protéger les citoyens de ces crimes que sont le kidnapping et le trafic de drogue. Par ailleurs, il a mis en exergue le programme de son parti, dans son chapitre consacré à la politique sociale. Dans ce contexte, il a promis aux élèves des familles démunies une bourse scolaire trimestrielle pouvant atteindre 50 000 DA pour chaque enfant afin qu'il puisse poursuivre ses études. A cet effet, il a mis en avant la nécessité de mener une opération de recensement des familles ayant un salaire faible et celles ne disposant pas de revenu pour leur proposer une aide leur permettant de couvrir les charges scolaires de leurs enfants. Il s'oppose aux opérations humiliantes de distribution du couffin de Ramadhan comme appliquée actuellement. Il s'est dit plutôt favorable à la remise de chèques dont la valeur peut atteindre 10 000 DA que le bénéficiaire peut retirer dans n'importe bureau de poste du pays. Par ailleurs, le même orateur a soutenu que son programme consacré au profit des diplômés des différents centres universitaires et des instituts de formation, un quota de 10% du programme de logements sociaux. D'autre part, il a réaffirmé la défense par son parti des intérêts suprêmes du pays, insistant sur l'importance que doit attacher le citoyen à son pays, aux principes de la Révolution de Novembre 1954, à l'islam sunnite malékite. Il a appelé les citoyens à préserver la paix et la stabilité du pays pour que les enfants de ce pays ne tombent pas dans l'extrémisme et le terrorisme. Enfin, il a invité les citoyens à aller voter, le 4 mai prochain, pour accomplir leur devoir et donner leurs voix aux candidats de la liste électorale de sa formation. Au neuvième jour à El Bayadh, il a mis en exergue des axes du programme du RND portant sur la réforme du système de santé pour permettre à tous les citoyens de bénéficier d'une couverture sanitaire adéquate, d'une réforme du système éducatif et d'un logement social au profit des couches à revenu limité qui préserve leur dignité. Il a appelé à mettre en place une économie forte, notant que cet objectif est réalisable avec tous les Algériens en soutenant et encourageant l'investissement et en levant toutes les entraves devant les porteurs de projets et les investisseurs. Il a ajouté que son parti poursuivra son combat en revendiquant la poursuite de la réforme de la justice..