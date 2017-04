ORAN 21.000 têtes ovines et bovines seront vaccinées

Par Wahib AïT OUAKLI -

C'est la préoccupation majeure chez les services spécialisés ayant acquis une expérience notable dans le cadre de la lutte contre les foyers de fièvre bovine.

C'est l'alerte! Rien n'indique le contraire. Plus de 20.000 tètes ovines seront immunisées dans les tout prochains jours dans la wilaya d'Oran. C'est ce que l'on apprend auprès des sources proches des services vétérinaires près la direction des services agricoles de la wilaya d'Oran expliquant que «cette campagne plus ou moins exceptionnelle a été décidée suite à l'apparition du premier foyer de fièvre aphteuse dans la wilaya de Relizane». Les mêmes sources avancent que les services spécialisés viennent de contracter des conventions avec des cabinets de vétérinaires privés devant mener à terme une telle mission dans le but de préserver le cheptel d'Oran en le protégeant contre la contagion. Quoique aucun cas ne soit jusque-là enregistré, l'on indique toutefois que «la meilleure solution permettant de mettre à l'abri le cheptel d'Oran est la prévention, sa vaccination». Autrement dit, des précautions sont prises à l'avance. C'est donc la préoccupation majeure chez les services spécialisés ayant acquis une expérience notable dans le cadre de la lutte contre les foyers de fièvre bovine. «Rien ne sera laissé au hasard», a-t-on indiqué, expliquant que «plusieurs cas ont été signalés tout récemment dans les wilayas de Relizane et de Tiaret». A l'origine de cette maladie, tant appréhendée, une espèce de race ovine est à l'origine de la transmission de cette épidémie apparue dans l'ouest du pays. Cette race ovine presque semblable au cabri et au chevreau de par ses poils. Des spécialistes indiquent que «cette race, qui est en provenance du Sahel, est d'une transmissibilité rapide des virus qu'elle propage». Ainsi donc, le cheptel ovin risque d'être contaminé dans l'éventuel cas d'un petit relâchement, tout comme il a été en 2014 et 2015. Durant ces deux années, la fièvre aphteuse a provoqué des ravages irrémédiables en empoisonnant plusieurs vaches dans plusieurs wilayas, aussi bien dans la partie est que dans le centre du pays. La maladie en question est loin d'être un simple point de vue, d'où des mesures préventives qui ont été prises lors du passage de l'épidémie durant les années 2014 et 2015, notamment dans la wilaya de Bouira. Les pertes ont été lourdes si l'on prend en compte les 1000 têtes bovines qui ont été anéanties. Dans plusieurs wilayas de l'Ouest, le ton est à la prévention, tout en prenant compte la dangerosité de cette maladie virale animale qui s'en prend au milieu ovin avant d'attaquer les moutons et les chèvres. Des spécialistes affirment que «ladite maladie est d'une transmissibilité très rapide et ravageuse, d'où la course contre la montre en vue d'anéantir le tout petit foyer signalé». En ce sens, une vaste campagne de vaccination contre la rage et la fièvre aphteuse sera lancée dans les plus brefs délais. Jusque-là, l'on parle de l'arrivage de 200.000 doses destinées aux vaccins anticlaveleux, 1 700 antirabiques et 52.000 antiaphteux.