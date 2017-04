MANQUE DE TACT, AFFICHES ET SLOGANS QUI FRISENT LE RIDICULE,... Le carnaval d'une campagne électorale

Par Walid AÏT SAÏD -

Il est à se demander où ces candidats tirent une aussi «bonne» inspiration dans le choix de leurs textes, leurs slogans et même leurs couleurs?

Heureusement que «le ridicule ne tue pas», sinon on aurait assisté à un véritable... génocide durant cette campagne électorale. En effet, les parties politiques qui cherchent à trouver «l'emballage électoral» qui capterait l'intérêt des citoyens, piochent souvent dans le burlesque, pour ne pas dire autre chose. Ils ont fait de ces deux premières semaines de campagne un «carnaval» qui fait le bonheur des réseaux sociaux. Même les grands partis, dits sérieux, ont succombé à cette maladie du ridicule et du manque de tact. On cite l'exemple de ce parti démocrate qui dans la petite commune de Rouiba (banlieue est d'Alger) a pris la belle initiative de déposer une gerbe de fleurs en la mémoire des martyrs sur la placette centrale de la ville. Sauf qu'en s'en allant, ces militants n'ont pas oublié de «plaquer» le nom du parti sur cette même gerbe de fleurs...

Un autre parti a fait pire en utilisant la tombe d'un chahid de la guerre de libération pour faire campagne. Candidats et partisans se sont fièrement exhibés devant cette tombe comme s'ils étaient dans une fête de mariage ou un spectacle. Ces parties sont donc en train d'amuser la galerie, plutôt que de proposer un véritable projet de société.

Une «stratégie» qui se fait d'ailleurs ressentir sur les slogans de campagne qui frisent le ridicule, à l'instar de l'homme qui n'éteint jamais son portable! Croyez-le ou non, ce n'est pas un montage d'un farceur du Web, mais un véritable slogan écrit noir sur blanc sur une affiche électorale. Et encore, cette affiche n'est rien devant le candidat au costume vert, qui porte le nom du vert (Lakhdar) et qui veut rendre toute l'Algérie...verte! Ou encore, ce professeur d'arts martiaux qui «agrémente» son affiche par un grand écart à la Jean-claude Van Damme dans le célèbre film Full contact.

En parlant justement d'arts martiaux, il se trouve que c'est la mode chez nos candidats puisque dans un autre parti d'une autre wilaya le tête de liste est un champion de Vovinam Viet Vo Dao. Tant mieux pour lui, mais le problème réside dans le fait qu'il ait transformé son affiche électorale en un CV, où il cite toutes ses performances sportives. Il donne l'impression de participer à un concours pour le recrutement d'un coach pour cette noble discipline. On se demande bien où ces candidats tirent une aussi «bonne» inspiration, dans le choix de leurs textes, leurs slogans et même leurs couleurs. Il faut dire que les affiches sont véritablement des agressions visuelles, avec des couleurs criardes qui peuvent servir à tout, sauf à attirer les regards... Les citoyens lambda ne se privent pas de rire et de tourner en dérision ces affiches et slogans, cela sans avoir recours au truquage.

Même les sites satiriques ne s'y retrouvent plus, du fait que ces candidats ont dépassé tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce qui est la preuve certaine du manque de maîtrise politique des candidats et de leurs staffs. Une aventure politique fut-elle locale se prépare et elle se prépare non pas avec les seules connaissances et convictions du candidat, mais avec une équipe qui a une certaine maîtrise de la politique. Ce n'est absolument pas le cas chez nous. Les électeurs assistent à un cirque à ciel ouvert, avec tous les accessoires nécessaires pour un bon spectacle, d'ailleurs un candidat a même emprunté le chapiteau du cirque Amar pour faire son...cirque électoral!