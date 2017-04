LÉGISLATIVES:OULD ABBÈS À DÉLY BRAHIM (ALGER) "Voter FLN sécurise"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le FLN veut rafler la mise à Alger

Il a souligné que son parti a choisi des candidats de niveau appréciable et élevé.

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a animé hier, dans le cadre du dixième jour de la campagne électorale, un meeting à la Maison de jeunes, Rabah-Chetaibi de Dély Brahim(Alger). Le FLN veut rafler la mise à Alger où 37 sièges sont en jeu. Il a estimé, lundi dernier à Tiaret, que la génération de Novembre est capable de donner plus à l'Algérie. Pour Ould Abbès «la génération de Novembre dont il fait partie est encore capable de donner plus comme elle l'a fait pour l'indépendance du pays et l'édification de l'Etat algérien». D'autre part, il a estimé que la remise du flambeau aux jeunes est inéluctable avec toutefois un droit de contrôle et de conseil dont doivent jouir ceux qui ont milité et libéré le peuple et ont fait l'histoire de l'Algérie. «Ceci se fera grâce aux opportunités qu'offre la nouvelle Constitution aux jeunes», a-t-il ajouté, tout en précisant que cette frange doit préserver le pays, son unité et les acquis consacrés par la proclamation du 1er Novembre. Par ailleurs, le même responsable a exhorté ses militants à mener une campagne électorale exemplaire, loin de toute diffamation, insulte et invective et dans un esprit de respect mutuel, mettant en garde contre tous ceux qui oseront diffamer les militants de son parti. Par ailleurs, Djamel Ould Abbès a souligné que son parti a choisi des candidats de niveau appréciable et élevé dont des ministres, des universitaires et des cadres de divers secteurs. Il a mis en exergue la place qu'occupe le FLN dans le paysage politique national en soulignant qu' il ne peut y avoir d'Etat algérien sans ce parti qui a libéré le pays du colonialisme et a guidé son développement et défendra sa croissance. Après avoir cité les réalisations initiées par le président de la République, il a estimé que l'Algérie jouit de la bonne gouvernance pratiquée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a permis au pays de rembourser ses dettes extérieures. «Après avoir animé 23 meetings populaires, j'ai relevé une grande satisfaction des citoyens pour les listes de nos candidats.» Selon le patron de l'ex-parti unique, il faut «placer le pays entre des mains sûres et préserver l'unité et l'intégrité du territoire national», a-t-il soutenu.

Le patron du FLN a réitéré que les principes du parti du FLN sont puisés du contenu de la nouvelle Constitution, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui vise à remettre le flambeau de la génération des moudjahidine aux générations montantes. Il a, par la même occasion, rappelé que le programme du parti du FLN est issu de celui du président de la République, également président du parti. Evoquant l'évolution historique du parti, il a souligné que celui-ci «est proche des citoyens, notamment ceux de l'Algérie profonde». Il ne cesse, enfin, d' appeler partout les électeurs à voter le 4 mai prochain pour les listes du parti du FLN.